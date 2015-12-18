У Пивоварского определились, кому выдать разрешения на международные грузоперевозки в 2016 году

Министерство инфраструктуры утвердило распределение среди украинских перевозчиков разрешений ЕКМТ на осуществление международных автомобильных грузоперевозок на 2016 год, говорится в сообщении на сайте министерства.

Согласно сообщению, данный список был утвержден по итогам заседания комиссии по распределению разрешений ЕКМТ на 2016 год, которое состоялось 17 декабря. Также данное распределение утверждено соответствующим приказом министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

В сообщении отмечается, что к участию в конкурсе не были допущены автомобили, находящиеся в аренде, а также не соответствующие эко-норме Евро-4 и выше.

Результаты распределения разрешений доступны в онлайн-режиме на сайте министерства.

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Как сообщал УНИАН, в начале 2015 года Мининфраструктуры отменило резерв разрешений на грузоперевозки и разместило информацию об остатках разовых разрешений на международные грузовые автоперевозки в открытом доступе на сайте "Укртрансинспекции".

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Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки – это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины для въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.

Разрешение ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта) - многостороннее разрешение на международные перевозки грузов автомобилями транспортных предприятий, организованных в стране-участнице ЕКМТ, на основе системы квот.