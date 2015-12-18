Новые тарифы "Укрзализныци" "положат" экономику – нардеп

Об этом заявил член комитета ВРУ по вопросам экономической политики Сергей Матвиенков.

По его словам, рассматривать вопрос индексации грузовых тарифов "Укрзализныци" можно лишь в случае, если будут разработаны мероприятия, направленные на поддержку промышленных предприятий.

"Подобные вещи можно делать только в совокупности с механизмом увеличения объёмов развития экономики. Если "Укрзализныця" будет это делать самостоятельно, она просто "положит" оставшуюся экономику", - отметил Сергей Матвиенков.

Депутат считает, что "Укрзализныця" должна представить расчеты своих тарифов и вместе с представителями промышленных предприятий найти компромиссный вариант.

"Все промышленники должны на сегодняшний день объединиться и чётко показать расчёты, показать методику цены. И должны потребовать у железнодорожников механизм формирования тарифов. Посмотреть, где пассажирские перевозки, посмотреть, где транспортные перевозки, посмотреть, где какие "перетоки" есть, что за счёт чего компенсируется", - пояснил Сергей Матвиенков.

Иначе, подчеркнул он, что тарифное давление на реальный сектор, к которому прибегают железнодорожники, приведет к краху промышленности.

Напомним, Министерство инфраструктуры намерено в течение 2016 года повысить тарифы на грузовые перевозки на 30%. Тариф на услуги "Укрзализныця" дважды вырастет на 15% - с 1 января и с 1 июля. Эксперты Американской торговой палаты установили, что с учетом скрытых факторов, поднятие тарифов составит порядка 46%. Организация считает такое резкое повышение необоснованным и призывает Мининфраструктуры от него отказаться.

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Как сообщалось, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко считает, что повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки может стать сдерживающим фактором для развития украинской экономики.

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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что тарифная политика должна определяться не тактическими шагами на месяцы, а стратегическими мерами на годы вперед. Глава Кабмина поручил Министерству инфраструктуры, Министерству энергетики и угольной промышленности и Министерству экономического развития и торговли Украины обсудить тарифную политику ПАО "Укрзализныця".