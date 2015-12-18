Новые тарифы "Укрзализныци" "положат" экономику – нардеп

11:55, 18 декабря 2015
Транспорт/Связь
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Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки с 1 января 2016 года может уничтожить экономику страны.

Фото УНИАН

Об этом заявил член комитета ВРУ по вопросам экономической политики Сергей Матвиенков.

По его словам, рассматривать вопрос индексации грузовых тарифов "Укрзализныци" можно лишь в случае, если будут разработаны мероприятия, направленные на поддержку промышленных предприятий.

"Подобные вещи можно делать только в совокупности с механизмом увеличения объёмов развития экономики. Если "Укрзализныця" будет это делать  самостоятельно, она просто "положит" оставшуюся экономику", - отметил Сергей Матвиенков.

Депутат считает, что "Укрзализныця" должна представить расчеты своих тарифов и вместе с представителями промышленных предприятий найти компромиссный вариант.

"Все промышленники должны на сегодняшний день объединиться и чётко показать расчёты, показать методику цены. И должны потребовать у железнодорожников механизм формирования тарифов. Посмотреть, где пассажирские перевозки, посмотреть, где транспортные перевозки, посмотреть, где какие "перетоки" есть, что за счёт чего компенсируется", - пояснил Сергей Матвиенков.

Иначе, подчеркнул он, что тарифное давление на реальный сектор, к которому прибегают железнодорожники, приведет к краху промышленности.

Напомним, Министерство инфраструктуры намерено в течение 2016 года повысить тарифы на грузовые перевозки на 30%. Тариф на услуги "Укрзализныця" дважды вырастет на 15% - с 1 января и с 1 июля.  Эксперты Американской торговой палаты установили, что с учетом скрытых факторов, поднятие тарифов составит порядка 46%. Организация считает такое резкое повышение необоснованным и призывает Мининфраструктуры от него отказаться.

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Как сообщалось, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко считает, что повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки может стать сдерживающим фактором для развития украинской экономики.

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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что тарифная политика должна определяться не тактическими шагами на месяцы, а стратегическими мерами на годы вперед. Глава Кабмина поручил Министерству инфраструктуры, Министерству энергетики и угольной промышленности и Министерству экономического развития и торговли Украины обсудить тарифную политику ПАО "Укрзализныця".

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