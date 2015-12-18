Теперь западные кредиторы готовы вкладывать в "Укрзализныцю", - Завгородний

Успешная реструктуризация внешних долгов и возобновление инвестиционных проектов позволят ПАО «Укрзализныця» обновить основные фонды, модернизировать структуру и создавать новые рабочие месте.

Об этом вчера сообщил глава ПАО Александр Завгородний.

«Мы провели успешные переговоры с советом кредиторов, достигнув соглашения об реструктуризации внешних долгов на сумму 500 млн евро», - заявил он.

По словам руководителя предприятия, долги и убытки «Укрзализныци» долгое время блокировали приход кредиторов, не давали возможности начать модернизацию. Новое руководство железной дороги разработало и утвердило долгосрочную стратегию развития «Укрзализныци», были сделаны важные шаги по реформированию предприятия. В результате кредиторы согласились реструктуризировать заимствования, что открыло дорогу для новых инвестиций.

«Мы составили программу действий на 10 лет, после выполнения которой «Укрзализныця» сможет выйти на нормальный и прибыльный уровень работы», - отметил Завгородний.

Он подчеркнул, что после позитивного решения кредиторов, ведущие финансовые учреждения мира согласились инвестировать в модернизацию предприятия, от которой отказались еще в 2012 году.

«Мировой банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк возобновили переговоры о восстановлении финансирования по кредитным линиям, закрытым в 2012 году, и запуске новых инвестиционных проектов. Все это позволит нам электрифицировать пути, реконструировать подвижной состав и закупать новый», - говорит Завгородний.