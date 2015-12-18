Индексация ж\д тарифов должна быть согласована с бизнесом - Минэкономразвития

По вопросу повышения тарифов на грузовые ж\д перевозки должен был найден баланс интересов между "Укрзализныцей" и бизнесом. Об этом заявил замминистра Министерства экономического развития Руслан Корж.

"Диалог между профильным министерством и бизнесом должен состояться. Я уверен, что мы этот баланс (интересов) найдем, но нам придется по каждой из отраслей, по каждой категории грузов проводить совещание и аргументировано приходить к общему пониманию", - заявил он.

По словам чиновника, в настоящий момент его министерство еще не завершило изучение последствий, которые окажет на экономику Украины запланированное Мининфраструктуры с 1 января 2016 года повышение ж\д тарифов.

"Мы должны понять, как изменится объем транспортировки после изменения тарифов. Сможем ли мы пользоваться транзитным потенциалом страны. Все это делается в рамках этого межотраслевого диалога и глубокого анализа по каждому из видов грузов", - пояснил Руслан Корж.

Он также отметил, что приказ Мининфраструктуры включает в себя не только вопрос повышения тарифов, но и введения новой нормативной базы.

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"Поэтому необходимо провести большое количество расчетов, прежде чем выдать окончательный вердикт. Дьявол кроется в деталях – там (в проекте приказе) идут изменения тарифообразования по классу грузов и в зависимости от расстояния", - подчеркнул чиновник.

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По его словам, изменения тарифов должны сопровождаться и реформой самой "Укрзализныци" и повышением эффективности ее операционных расходов.

Напомним, Мининфраструктуры запланировало в 2016 году поднятие тарифов на грузовые ж\д перевозки на 30%. Против повышения выступили отраслевые ассоциации металлургов, химиков, строителей, аграриев, а также представители профильных комитетов Верховной Рады. По мнению Американской торговой палаты, решение о повышении тарифов должно быть пересмотрено, так как привет к крайне негативным последствиям для экономики Украины, обвалу промышленного производства и массовому сокращению рабочих мест. Отказаться от необоснованного шага рекомендовали Кабмину и в Европейском Банке Реконструкции и Развития.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству инфраструктуры, Министерству энергетики и угольной промышленности и Министерству экономического развития и торговли Украины обсудить тарифную политику государственного оператора железных дорог "Укрзализныця".