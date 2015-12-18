"Укрзализныця" добавила 27 поездов на Новый год и Рождество

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников, помимо ранее назначенных 22 дополнительных поездов, назначила еще 5.

«На период массовых зимних перевозок, с 25 декабря по 10 января, ПАО «Укрзализныця» назначила 27 дополнительных поездов на 181 рейс, а также увеличила периодичность курсирования 13 круглогодичных поездов на 74 рейса», - сказано в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

В пресс-службе УНИАН сообщили, что в указанный период в западном направлении будут курсировать следующие поезда Юго-Западной железной дороги: № 191/192 Киев - Львов, № 207/208 Киев - Ужгород, № 229/230 Киев – Ужгород, № 239/240 Киев – Ужгород, № 279/280 Киев – Ужгород, № 219/220 Киев – Ивано-Франковск, № 269/270 Киев – Ивано-Франковск, № 217/218 Киев – Ворохта, № 249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы, № 745/746 Киев - Львов (скоростной поезд категории «Интерсити+»); в одесском направлении отправятся поезда № 209/210 Николаев – Киев, 223/224 Киев – Одесса; в днепровском направлении: № 179/180 Киев – Днепропетровск, 735/736 Киев – Запорожье; в московском направлении: № 1/2 Киев – Москва; в харьковском направлении:727/728 Киев – Харьков.

Кроме того, Одесской железной дорогой в западном направлении в этот период будут отправляться следующие поезда: № 238/258 Одесса – Львов, № 268/242 Одесса – Мукачево, № 228/238 Одесса – Львов; в харьковском направлении поезд № 269/270 Одесса – Харьков.

Также «Укрзализныця» назначила на период зимних праздников поезда, которые будут отправляться Приднепровской железной дорогой в западном направлении: № 231/232 Днепропетровск – Ивано-Франковск, № 211/212 Запорожье – Днепропетровск – Львов, № 275/276 Днепропетровск – Львов, № 295/296 Запорожье – Львов.

Помимо прочего, в западном направлении отправятся следующие составы формирования Южной железной дороги: № 225/226 Харьков – Ужгород, № 235/236 Харьков – Ужгород, № 245/246 Харьков – Ужгород.

В пресс-службе отметили, что при наличии спроса пассажиров на перевозки «Укрзализныця» назначит поезда № 251/252 по маршруту Днепропетровск - Одесса и № 163/164 в направлении Харьков - Киев.

«ПАО «Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки и в пределах технической возможности назначает дополнительные поезда на популярных направлениях», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" увеличила до 22 количество дополнительных поездов на праздники. Кроме того, на 30 и 31 декабря "Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" Киев - Запорожье.

С введением с 13 декабря этого года нового графика движения поездов на 2015/2016 годы "Укрзализныця" сообщила о запуске 53 пар новых ночных поездов во внутреннем сообщении.

Также «Укрзализныця» намерена с 1 января 2016 года повысить тариф на проезд в вагонах первого класса скоростных поездов категории «Интерсити+» на 5%.

Вместе с тем, «Укрзализныця» подчеркнула, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не планирует повышать стоимость проезда в пассажирских поездах, курсирующих во внутреннем сообщении.