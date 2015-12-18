"Укрзализныця" добавила 27 поездов на Новый год и Рождество
УЗ помимо ранее назначенных 22 дополнительных поездов, добавила еще 5.
Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников, помимо ранее назначенных 22 дополнительных поездов, назначила еще 5.
«На период массовых зимних перевозок, с 25 декабря по 10 января, ПАО «Укрзализныця» назначила 27 дополнительных поездов на 181 рейс, а также увеличила периодичность курсирования 13 круглогодичных поездов на 74 рейса», - сказано в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».
В пресс-службе УНИАН сообщили, что в указанный период в западном направлении будут курсировать следующие поезда Юго-Западной железной дороги: № 191/192 Киев - Львов, № 207/208 Киев - Ужгород, № 229/230 Киев – Ужгород, № 239/240 Киев – Ужгород, № 279/280 Киев – Ужгород, № 219/220 Киев – Ивано-Франковск, № 269/270 Киев – Ивано-Франковск, № 217/218 Киев – Ворохта, № 249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы, № 745/746 Киев - Львов (скоростной поезд категории «Интерсити+»); в одесском направлении отправятся поезда № 209/210 Николаев – Киев, 223/224 Киев – Одесса; в днепровском направлении: № 179/180 Киев – Днепропетровск, 735/736 Киев – Запорожье; в московском направлении: № 1/2 Киев – Москва; в харьковском направлении:727/728 Киев – Харьков.
Кроме того, Одесской железной дорогой в западном направлении в этот период будут отправляться следующие поезда: № 238/258 Одесса – Львов, № 268/242 Одесса – Мукачево, № 228/238 Одесса – Львов; в харьковском направлении поезд № 269/270 Одесса – Харьков.
Также «Укрзализныця» назначила на период зимних праздников поезда, которые будут отправляться Приднепровской железной дорогой в западном направлении: № 231/232 Днепропетровск – Ивано-Франковск, № 211/212 Запорожье – Днепропетровск – Львов, № 275/276 Днепропетровск – Львов, № 295/296 Запорожье – Львов.
Помимо прочего, в западном направлении отправятся следующие составы формирования Южной железной дороги: № 225/226 Харьков – Ужгород, № 235/236 Харьков – Ужгород, № 245/246 Харьков – Ужгород.
В пресс-службе отметили, что при наличии спроса пассажиров на перевозки «Укрзализныця» назначит поезда № 251/252 по маршруту Днепропетровск - Одесса и № 163/164 в направлении Харьков - Киев.
«ПАО «Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки и в пределах технической возможности назначает дополнительные поезда на популярных направлениях», - подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" увеличила до 22 количество дополнительных поездов на праздники. Кроме того, на 30 и 31 декабря "Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" Киев - Запорожье.
С введением с 13 декабря этого года нового графика движения поездов на 2015/2016 годы "Укрзализныця" сообщила о запуске 53 пар новых ночных поездов во внутреннем сообщении.
Также «Укрзализныця» намерена с 1 января 2016 года повысить тариф на проезд в вагонах первого класса скоростных поездов категории «Интерсити+» на 5%.
Вместе с тем, «Укрзализныця» подчеркнула, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не планирует повышать стоимость проезда в пассажирских поездах, курсирующих во внутреннем сообщении.