"Укрзализныця" предлагает пассажирам на праздники около 2 миллионов билетов на поезда

Публичное акционерное общество «Украинская железная дорога», созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), для удовлетворения спроса на перевозки ж/д транспортом в период новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2015 года по 10 января 2016 года, предлагает пассажирам на эти даты около 1,9 млн билетов на поезда.

«Всего на эти даты (с 25 декабря 2015 года по 10 января 2016 года – УНИАН) пассажирам предложено около 1,9 млн мест. Для этого будут работать 3,2 тыс. пассажирских вагонов», - сказано в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

В частности, наибольшее количество билетов «Укрзализныця» предлагает на пиковые предновогодние даты: 29 декабря - 113 тыс., 30 декабря - 121 тыс., 9 января - 116 тыс.

Так, на поезда из столицы Украины в наиболее популярном западном направлении компания предлагает на 29 декабря 13,8 тыс. билетов, заполняемость поездов составляет 83%, а на 30 декабря - 14,9 тыс. проездных документов (заполняемость поездов 91%).

Помимо прочего, «Укрзализныця» предлагает на поезда из Одессы, Херсона и Николаева на 29 декабря 5,1 тыс. билетов (заполняемость поездов составляет 86%), а на 30 декабря - 6,6 тыс., из которых в свободной продаже остаются 17%.

Кроме того, на поезда из Харькова и Кременчуга на 29 декабря предложено 1,9 тыс. билетов (заполняемость поездов 96%), а на 30 декабря - 1,9 тыс., из которых доступны для пассажиров 3%.

Также сообщается, что из Днепропетровска, Запорожья и Кривого Рога на 29 декабря предложение составило 4 тыс., (заполняемость поездов 86%), на 30 декабря - 2,9 тыс. (заполняемость 82%).

«Таким образом, даже на пиковые даты в популярных направлениях пока есть возможность приобрести билеты», - подчеркивают в пресс-службе.

В то же время наибольшее количество билетов остается в свободной продаже на предновогодние даты - 25, 26, 27 и 28 декабря.

Так, на поезда из Киева на 25 декабря «Укрзализныця» предлагает 11,1 тыс. билетов, из них в свободной продаже остается еще 3 тыс. На 26 декабря предложено всего 11 тыс. проездных документов, есть в наличии 3,7 тыс. билетов. На 27 декабря предложено 11 тыс. мест, из которых доступны 4,6 тыс., а на 28 декабря предусмотрено 13,2 тыс. мест, в продаже остаются 4,1 тыс.

В частности, на поезда из Одессы, Херсона и Николаева на 25 декабря предложено 4,2 тыс. билетов, из них в продаже остается 1,4 тыс.; на 26 декабря предусмотрено 5,7 тыс. мест, из которых доступны 1,8 тыс.; на 27 декабря предложено 5 тыс. мест, из них в свободной продаже остаются 2,1 тыс.; на 28 декабря предложено 4,9 тыс. мест, из которых свободна 1 тыс.

На поезда из Харькова и Кременчуга на 25-28 декабря предложено около 8 тыс. билетов, из которых остаются в наличии 1,4 тыс. проездных документов.

Кроме того, на поезда из Днепропетровска, Запорожья и Кривого Рога на 25-28 декабря в свободной продаже имеются 3,5 тыс. билетов из предложенных "Укрзализныцей" 11 тыс. проездных документов.

«ПАО «Укрзализныця» обращает внимание пассажиров, что во избежание недоразумений билеты необходимо покупать в железнодорожных кассах или через онлайн-системы продажи билетов», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, на период массовых зимних перевозок, с 25 декабря по 10 января, «Укрзализныця» назначила 27 дополнительных поездов на 181 рейс, а также увеличила периодичность курсирования 13 круглогодичных поездов на 74 рейса.

С введением с 13 декабря этого года нового графика движения поездов на 2015/2016 годы "Укрзализныця" сообщила о запуске 53 пар новых ночных поездов во внутреннем сообщении.

Также «Укрзализныця» намерена с 1 января 2016 года повысить тариф на проезд в вагонах первого класса скоростных поездов категории «Интерсити+» на 5%.

Вместе с тем, «Укрзализныця» подчеркнула, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не планирует повышать стоимость проезда в пассажирских поездах, курсирующих во внутреннем сообщении.