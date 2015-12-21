Украинско-польская граница: В автомобильных очередях стоят почти 600 автомобилей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 08.00 на Западной границе во Львовской области в пунктах пропуска «Краковец» образовалась очередь из 250 автомобилей, «Рава-Русская» – 100, «Шегини» - 70 автомобилей.

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Отмечается, что на украинско-польской границе на пункте пропуска «Устилуг» в Волынской области в очереди стоит 100 автомобилей, на пункте пропуска «Угринов» - 60 авто.

На остальных пропускных пунктах, в частности, на украинско-румынской границе в Черновицкой области и украинско-венгерском в Закарпатской области очередей автотранспорта по состоянию на 8.00 понедельника не зафиксировано, отметили в ГПСУ.