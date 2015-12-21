Кабмин снизил вдвое портовые сборы

Кабинет министров Украины с целью привлечения дополнительных грузопотоков одобрил инициативу Министерства инфраструктуры по снижению на 50% ставок портовых сборов для судов, перевозящих транзитные грузы во всех морских портах страны, кроме административного сбора.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина №1318-р от 2 декабря этого года, опубликованным на веб-портале правительства.

"Согласовать снижение Министерством инфраструктуры на 50 процентов ставки портовых сборов для судов, которые перевозят транзитные грузы, кроме административного сбора", - сказано в документе.

Так, по информации пресс-службы Кабмина, правительство на полгода снизило ставки портовых сборов для судов, которые заходят в морские порты для выполнения операций по погрузке и (или) выгрузке транзитных грузов.

"Предоставление скидок по ставкам портовых сборов, которые будут действовать 6 месяцев, направлено на привлечение дополнительных транзитных грузопотоков, что будет способствовать также развитию железнодорожных и автомобильных перевозок", - подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем, в пресс-службе отметили, что по результатам эксперимента будет принято решение о целесообразности применения пониженных ставок портовых сборов на постоянной основе.

Кроме того, другим распоряжением №1319-р от 2 декабря правительство согласовало установленные Министерством инфраструктуры тарифы на специализированные услуги по обеспечению проведения ледокольных работ.

Стоит отметить, что сами тарифы в документе не приводятся.

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Как сообщал УНИАН, в соответствии с июльским поручением Кабмина, Министерство инфраструктуры подготовило проект приказа о проведении эксперимента во всех морских портах страны по снижению ставок портовых сборов для транзитных грузов на 50%, эффект от которого порты должны ощутить через полгода после вступления в силу соответствующего приказа ведомства.

В целом инициированные Мининфраструктуры меры по упрощению процедур оформления судов и грузов в морских торговых портах страны позволят бизнесу ежегодно экономить порядка 8 миллиардов гривень.

По итогам 2014 года морпорты Украины увеличили перевалку грузов по сравнению с 2013 годом на 4% – до 142,79 миллиона тонн.

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Справка УНИАН. На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и специализированный морской порт "Октябрьск". Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Порты аннексированного Россией в марте 2014 года Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.