На предновогодние 25-28 декабря в продаже остаются почти 25 тысяч билетов на поезда

По информации пресс-службы публичного акционерного общества «Украинская железная дорога», созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), из столицы Украины на 25 декабря компания предложила 11,9 тыс. билетов, из них в свободной продаже остается еще 2,9 тыс. проездных документов; на 26 декабря предложено 11,6 тыс. билетов, из них в наличии остаются 3,4 тыс.; на 27 декабря предложено 11,6 тыс., из которых доступны еще 4,6 тыс.; на 28 декабря предусмотрено 13,2 тыс., в продаже есть еще 3,2 тыс. билетов.

В частности, на поезда из Одессы, Херсона и Николаева на 25 декабря «Укрзализныця» предложила 4,2 тыс. билетов, из них в свободной продаже остается 1,2 тыс. билетов; на 26 декабря предложила 5,7 тыс. билетов, из которых пока доступны 1,6 тыс.; на 27 декабря предложила 5 тыс. билетов, из них в свободной продаже остаются 1,7 тыс. проездных документов; на 28 декабря - 5,5 тыс. билетов, из которых свободно 1,5 тыс.

Также сообщается, что на поезда из Харькова и Кременчуга на 25-28 декабря компания предложила около 8 тыс. билетов, из которых остаются доступными тысяча мест.

Кроме того, на поезда из Днепропетровска, Запорожья и Кривого Рога на 25-28 декабря в свободной продаже имеются 3,4 тыс. билетов из предложенных "Укрзализныцей" 11,1 тыс. проездных документов.

Помимо прочего, в «Укрзализныце» подчеркивают, что на сегодняшний день у пассажиров есть возможность приобрести проездные документы на поезда, которые будут курсировать в пиковые 29, 30 декабря и 9 января.

В частности, на эти даты «Укрзализныця» предложила по разным направлениям наибольшее количество мест в поездах: на 29 декабря - 113 тыс., 30 декабря - 121 тыс., 9 января - 116 тыс.

Так, на поезда из столицы Украины в наиболее популярном западном направлении компания предложила на 29 декабря 13,8 тыс. билетов, заполняемость поездов составляет 88%, а на 30 декабря – 15,7 тыс. проездных документов (заполняемость поездов 92%).

Помимо прочего, «Укрзализныця» предлагает на поезда из Одессы, Херсона и Николаева на 29 декабря 5,1 тыс. билетов (заполняемость поездов составляет 91%), а на 30 декабря – 7,3 тыс., из которых в свободной продаже остаются 20%.

Кроме того, на поезда из Харькова и Кременчуга на 29 декабря предложено 2,6 тыс. билетов (заполняемость поездов 77%), а на 30 декабря - 1,9 тыс., из которых доступны для пассажиров 3%.

Также сообщается, что из Днепропетровска, Запорожья и Кривого Рога на 29 декабря предложение составило 4 тыс., (заполняемость поездов 89%), на 30 декабря – 3,1 тыс. (заполняемость 85%).

«ПАО «Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки и в пределах технической возможности назначает дополнительные поезда и дополнительные рейсы. Железнодорожники просят пассажиров заранее планировать свои путешествия», - отмечается в сообщении.

Кроме того, «Укрзализныця» выделила более 64 тыс. мест в поездах для групповых перевозок пассажиров на зимний отдых, преимущественно в западные курорты Украины.

Так, железнодорожники удовлетворили в целом 2,1 тыс. групповых заказов, выделив для этого более 64,2 тыс. мест в поездах, в том числе обеспечили 710 заказов для детей на 22,2 тыс. мест.

"По сравнению с новогодними перевозками 2014/2015 гг., в этом году в «Укрзализныцю» поступило на 366 заказов больше, в том числе на 28 заявок больше на перевозку организованных групп детей", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» в период новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2015 года по 10 января 2016 года предложила пассажирам на эти даты около 1,9 млн билетов на поезда.

На этот период «Укрзализныця» назначила 27 дополнительных поездов на 181 рейс, а также увеличила периодичность курсирования 13 круглогодичных поездов на 74 рейса.

Также «Укрзализныця» намерена с 1 января 2016 года повысить тариф на проезд в вагонах первого класса скоростных поездов категории «Интерсити+» на 5%.

Вместе с тем, «Укрзализныця» подчеркнула, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не планирует повышать стоимость проезда в пассажирских поездах, курсирующих во внутреннем сообщении.