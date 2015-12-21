"Укрзализныця" добавила еще три поезда на Новый год и Рождество – всего 30

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников, помимо ранее назначенных 27 дополнительных поездов, назначила еще 3.

Согласно сообщению пресс-службы «Укрзализныци», открыта продажа билетов на следующие дополнительные поезда: № 278 Николаев - Львов, № 290 Днепропетровск - Харьков и № 205 Ужгород - Днепропетровск.

В частности, поезд № 278 по маршруту Николаев - Львов будет отправляться 28, 30 декабря, 2, 4, 7 и 9 января. В обратном направлении поезд будет следовать 29, 31 декабря, 3,5, 8 и 10 января.

Дополнительный поезд № 290 Днепропетровск - Харьков отправится в рейс 29 декабря, а поезд № 205 Ужгород - Днепропетровск - 31 декабря.

В целом, по данным пресс-службы, на период массовых зимних перевозок, с 25 декабря по 10 января, в западном направлении будут курсировать следующие поезда Юго-Западной железной дороги: № 191/192 Киев - Львов, № 207/208 Киев - Ужгород, № 229/230 Киев – Ужгород, № 239/240 Киев – Ужгород, № 279/280 Киев – Ужгород, № 219/220 Киев – Ивано-Франковск, № 269/270 Киев – Ивано-Франковск, № 217/218 Киев – Ворохта, № 249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы, № 745/746 Киев - Львов (скоростной поезд категории «Интерсити+»); в одесском направлении отправятся поезда № 209/210 Николаев – Киев, 223/224 Киев – Одесса; в днепровском направлении: № 179/180 Киев – Днепропетровск, 735/736 Киев – Запорожье; в московском направлении: № 1/2 Киев – Москва; в харьковском направлении:727/728 Киев – Харьков.

Кроме того, Одесской железной дорогой в западном направлении в этот период будут отправляться следующие поезда: № 238/258 Одесса – Львов, № 268/242 Одесса – Мукачево, № 228/238 Одесса – Львов; в харьковском направлении - поезд № 269/270 Одесса – Харьков.

Также «Укрзализныця» назначила на период зимних праздников поезда, которые будут отправляться Приднепровской железной дорогой в западном направлении: № 231/232 Днепропетровск – Ивано-Франковск, № 211/212 Запорожье – Днепропетровск – Львов, № 275/276 Днепропетровск – Львов, № 295/296 Запорожье – Львов.

Помимо прочего, в западном направлении отправятся следующие составы формирования Южной железной дороги: № 225/226 Харьков – Ужгород, № 235/236 Харьков – Ужгород, № 245/246 Харьков – Ужгород.

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Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» в период новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2015 года по 10 января 2016 года предложила пассажирам на эти даты около 1,9 млн билетов на поезда.

На этот период «Укрзализныця» назначила 27 дополнительных поездов на 181 рейс, а также увеличила периодичность курсирования 13 круглогодичных поездов на 74 рейса.

Также «Укрзализныця» намерена с 1 января 2016 года повысить тариф на проезд в вагонах первого класса скоростных поездов категории «Интерсити+» на 5%.

Вместе с тем, «Укрзализныця» подчеркнула, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не планирует повышать стоимость проезда в пассажирских поездах, курсирующих во внутреннем сообщении.