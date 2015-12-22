Транспортный налог на элитные авто хотят привязать к минималке

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде установить минимальную стоимость автомобилей, подпадающих под транспортный налог на автомобили, в размере 750 минимальных заработных плат.

Данное предложение содержится в новом правительственном законопроекте №3688 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году", зарегистрированном сегодня в парламенте.

С учетом предложенной в проекте бюджета 2016 год минимальной заработной платы 1 378 гривень, под транспортный налог будут подпадать автомобили дороже 1,033 миллиона гривень.

Кроме того, предусматривается оценка стоимости автомобиля с учетом марки, модели, года выпуска, типа и объема двигателя, типа коробки передач и пробега автомобиля. Вместе с тем, действующую ставку налога в размере 25 тысяч гривень и срок эксплуатации автомобиля менее 5 лет в правительстве не изменили.

Читайте такжеПлатить по-новому: транспортный налог предлагают видоизменить

Как сообщал УНИАН, на данный момент в Украине действует ежегодный транспортный налог в размере 25 тысяч гривень на "роскошные авто" с объемом двигателя более 3 литров и возрастом не более 5 лет. Данный налог был введен в рамках законодательных изменений в Налоговый кодекс, принятых парламентом в конце 2014 года и вступивших в силу с 1 января 2015 года.

Читайте такжеМинфин хочет заставить всех владельцев новых авто платить налог - от 800 гривень в год

Налогоплательщики в январе-октябре 2015 года заплатили в бюджет 392 миллиона гривень транспортного налога.