"Укрзализныця" продлила срок подачи заявок на руководящие должности

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), продлило до 27 декабря срок подачи конкурсных заявок от кандидатов на пять вакантных руководящих должностей в компании.

"В связи с поступлением многочисленных просьб о продлении срока приема пакета документов на должности директоров ПАО "Укрзализныця", принято решение продлить срок приема данных от кандидатов еще на 6 дней", - сказано в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" от 22 декабря 2015 года.

В частности, прием документов от кандидатов продлится до 27 декабря 2015 года включительно на следующие должности: директор по пассажирским перевозкам и сервису, директор по инженерно-техническому обеспечению, директор по инфраструктуре, директор по грузовым перевозкам и логистике, директор по стратегическому развитию и корпоративному управлению.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" сообщила о намерении в январе 2016 года завершить конкурсный отбор и назначить руководителей высшего звена управления.

В связи с началом хозяйственной деятельности с 1 декабря "Укрзализныця" начала поиск кандидатов на 8 руководящих должностей: директора по пассажирским перевозкам и сервису, директора по инженерно-техническому обеспечению, директора по безопасности, директора по инфраструктуре, директора по грузовым перевозкам и логистике, директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению, операционного директора и директора по персоналу и социальной политике.

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15 декабря "Укрзализныця" признала Александра Бужора победителем конкурса на должность финансового директора компании. Он, в частности, имеет опыт управления финансами в компаниях "Харьковтрансгаз", "Укртрансгаз" и НАК "Нафтогаз Украины".