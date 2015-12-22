"Укрзализныця" хочет увеличить закупку постельного белья до 300 тысяч комплектов

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), планирует в 2016 году увеличить объем закупки новых комплектов постельного белья на 34,5% - до 300 тысяч комплектов с около 223 тысяч, закупленных в этом году.

"В следующем году планируется приобрести еще 300 тысяч комплектов по программе обновления белья для экипировки пассажирских поездов", - сказано в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

В пресс-службе со ссылкой на департамент пассажирских перевозок дальнего следования сообщили, что в настоящее время в пассажирском хозяйстве компании используется около 600 тысяч комплектов постельного белья, из них почти половина подлежит списанию в течение ближайших двух лет.

"Чистоту белья обеспечивают девять стиральных комплексов в Киеве, Львове, Харькове, Черновцах, Одессе, Запорожье, Днепропетровске. Общая максимальная мощность этих комплексов - 130 тонн или более 100 тысяч комплектов в сутки", - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" подготовила к работе в зимний период около 3,2 тысячи пассажирских вагонов.

С введением с 13 декабря этого года нового графика движения поездов на 2015/2016 годы "Укрзализныця" сообщила о запуске 53 пар новых ночных поездов во внутреннем сообщении.

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"Укрзализныця" ввела с 1 марта 2007 года новый порядок оплаты пользования постельным бельем через железнодорожную кассу. Порядок оплаты такой услуги через кассу широко используется во всем мире.