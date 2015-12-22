Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) "Укрпочта" ожидает получить в 2015 году 50 миллионов прибыли, что является лучшим показателем работы предприятия за последние 15 лет.

Об этом УНИАН заявил глава "Укрпочты" Игорь Ткачук.

"В конце 2014-го мне довелось принять окутанное коррупционными схемами предприятие с убытком в 4 миллиона гривень. В этом году прибыль предприятия ожидается около 50 миллионов", - заявил Ткачук.

"Этот показатель в два с половиной раза больше плана (+250%) и является лучшим за последние 15 лет", - добавил он, уточнив, что рост прибыли достигнут за счет увеличения доходов и оптимизации расходов, что в свою очередь дало возможность предприятию уплатить в 2015 году 1,2 миллиарда гривень налогов.

По словам Ткачука, рост доходов, в частности, наблюдается от услуг по пересылке мелких пакетов и посылок, приема платежей, международного почтового обмена, а также от купли-продажи иностранной валюты.

Глава "Укрпочты" также заявил, что буквально с первых дней значительное внимание уделяют проведению государственных закупок, делая их полностью прозрачными. Cреди нововведений – присоединение к системе электронных государственных закупок "ProZorro".

"По результатам проведенных успешных закупок товаров, работ и услуг было заключено договоров на общую сумму более 390 миллионов гривень. По сравнению с ожидаемой стоимостью закупок было сэкономлено более 24 миллионов гривень", - отметил Ткачук.

Также Ткачук, указав в качестве примера тот факт, что цена закупленного "Укрпочтой" топлива является самой низкой среди закупок предприятий, подчиненных Министерству инфраструктуры.

По словам Ткачука, за последний год "Укрпочта" впервые полностью выполняет намеченную программу технического развития предприятия.

"За это время отремонтировано 374 объекта почтовой связи, что почти вдвое больше, чем в 2014 году. Приобретено 1 тысячу комплектов компьютерного оборудования для автоматизации рабочих мест. Полным ходом идет обновления парка автомобилей", - перечислил сделанное Ткачук.

За последний год "Укрпочта", по словам Ткачука, также внедрила ряд новых услуг и сервисов.

В частности, заработала "Ускоренная почта" - это когда доставка осуществляется в тот же день в пределах города и за 1-2 дня между областными центрами. Кроме того, заработала услуга по доставке товаров из Китая и эстонских интернет-магазинов.

Произошли изменения и на рынке финансовых услуг.

"К примеру, мы начали предоставлять такую услугу, как выдача наличных гривень и пополнения платежных карт через POS-терминалы "ПриватБанка". Проводим мгновенные банковские переводы средств с карты на карту платежных систем VISA и Master Card через сайт "Укрпочты", оформляем депозитные договора для нескольких банков", - отметил Ткачук.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года исполняющим обязанности гендиректора был назначен Игорь Ткачук, который до этого занимал должность заместителя руководителя "Укрпочты".

Ранее Мининфраструктуры сообщило, что "Укрпочта" в январе-октябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила чистую прибыль вдвое – до 29,5 миллиона гривень, что в два раза превышает плановый показатель.

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Справка УНИАН. УГППС "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. "Укрпочта" предоставляет более 50 видов услуг в 12 тысячах отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает более 76 тысяч сотрудников.

"Укрпочта" ежегодно распространяет около 10 тысяч наименований периодических изданий (почти 800 миллионов экземпляров) по подписке и в розницу.