На предновогодние 25-30 декабря в продаже остаются около 16 тысяч билетов на поезда

В период повышенного спроса пассажиров на перевозки ж/д транспортом на предновогодние даты 25-30 декабря 2015 года в свободной продаже остаются около 16 тысяч билетов на поезда, курсирующие в западном и южном направлениях.

По информации пресс-службы публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), на этот период в свободной продаже остаются 1 577 билетов на поезда из Киева в Ужгород, 1 964 билета – на поезда из столицы в Ивано-Франковск (в том числе 1 437 билетов - в Ворохту), 2 954 - из Киева во Львов (Трускавец).

В частности, в направлении из Одессы в Ужгород и Мукачево пассажирам доступны 1 906 мест и 2 575 мест во Львов.

Помимо прочего, "Укрзализныця" предлагает пассажирам 68 свободных билетов на поезда, курсирующие из Днепропетровска в Трускавец, 1 841 проездной документ - на поезда из Днепропетровска в Ивано-Франковск, 992 билета - на поезда из Харькова в Ужгород.

"Кроме того, в настоящее время у пассажиров есть возможность спланировать свое путешествие и на юг страны, в частности, в поездах из Киева в Одессу с 25 по 30 декабря сейчас доступны более 2,1 тысячи мест", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки ж/д транспортом "Укрзализныця" в ближайшее время планирует назначить еще три дополнительных поезда в западном направлении: № 201/202 Киев - Ужгород на 28 и 30 декабря, № 219/220 Киев - Ивано-Франковск на 29 декабря и № 203/220 Киев - Ивано-Франковск на 31 декабря.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2015 года по 10 января 2016 года предложила пассажирам около 1,9 миллиона билетов на поезда.

На этот период "Укрзализныця" назначила 30 дополнительных поездов, а также увеличила периодичность курсирования 13 круглогодичных поездов на 74 рейса.

Также "Укрзализныця" намерена с 1 января 2016 года повысить тариф на проезд в вагонах первого класса скоростных поездов категории "Интерсити+" на 5%.

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Вместе с тем, "Укрзализныця" подчеркнула, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не планирует повышать стоимость проезда в пассажирских поездах, курсирующих во внутреннем сообщении.