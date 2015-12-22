"Дизельгейт": Volkswagen отказался от слогана "Das Auto"

Руководство Volkswagen решило отказать от слогана Das Auto, который ассоциировался с последними годами работы компании. Это делается в рамках новой рекламной кампании, которая должна стартовать в ближайшее время, сообщает РБК.

​"Слоган Volkswagen Das Auto был предложен публике в 2007 году, когда Volkswagen руководил Мартин Винтеркорн. Фраза, упоминавшаяся в рекламных роликах (переводится: "Фольксваген" - это автомобиль"), была простой и запоминающейся, сообщает агентство Reuters. Однако после дизельного скандала, негативно отразившегося на имидже компании, новое руководство решило запустить новую рекламную кампанию с нов​​ым слоганом.

Эта тема серьезно обсуждалась на встрече руководителей компании в Дрездене.

"Главным противником нынешнего слогана стал отвечающий за развитие бренда Volkswagen Херберт Дисс. Он указывал, что попытка охарактеризовать "Volkswagen" как единственный нормальный автомобиль, выглядит "абсолютистской" и не соответствует нынешней ситуации, при которой концерн вынужден отзывать тысячи автомобилей", - отмечает издание.

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Агентство указывает, что Дисс практически не работал в концерне во времена Винтеркорна. В компанию он пришел в июле этого года из BMW.

Помимо этого на совещании была высказана мысль, что старый слоган не отвечал амбициям концерна добиться технологического прорыва в автомобильной отрасли и, в частности, создать собственный электромобиль.

Указывается, что руководство Volkswagen в целом разработало новую рекламную кампанию, однако ее детали пока не раскрываются.

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В октябре Volkswagen впервые за 15 лет отчитался о квартальном убытке. Отрицательный результат обусловлен тем, что компания зарезервировала 6,7 миллиарда евро на издержки, связанные с "дизельным скандалом".​