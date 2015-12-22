"Укрзализныця" хочет получить 11 миллиардов за счет повышения грузовых ж/д тарифов

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), рассчитывает в 2016 году получить дополнительно 11 миллиардов гривень за счет планируемого повышения тарифов на перевозки грузов на 30% в два этапа.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"От предложения по повышению тарифов, которые у нас сейчас есть, то получается, "Укрзализныця" получит 11 миллиардов гривень, из которых 9 миллиардов гривень пойдет на капинвестиции, а 2 миллиарда гривень – на операционные расходы", - сообщил министр.

Вместе с тем, в ходе круглого стола, посвященного вопросам тарифообразования на грузоперевозки, директор по реформированию, правовой и имущественной политике "Укрзализныци", член правления новосозданной компании Евгений Кравцов сообщил, что в целом в проекте финансового плана компании на 2016 год заложено 15,6 миллиарда гривень капитальных инвестиций, с учетом роста грузовых тарифов.

В частности, из них 48%, или 7,5 миллиарда гривень, пойдет на обновление подвижного состава, в том числе почти 1,66 миллиарда гривень – на закупку новых полувагонов, окатышевозов и т. д.

Остальная сумма капинвестиций в размере более 6 миллиардов гривень будет направлена на капитальное строительство, в частности на реконструкцию путей, электрификацию трех направлений, строительство Бескидского ж/д тоннеля в Карпатах, а также ж/д участка Черноморская – Береговая.

"Из них (15,6 миллиарда гривень капинвестиций – УНИАН) 88% средств – собственные средства, полученные от операционной деятельности и 11% - это привлеченные средства, в основном это средства международных финансовых организаций. На сегодняшний день мы понимаем, что из-за общей экономической ситуации и из-за только что проведенной реструктуризации для нас еще закрыт выход на рынок капитала, поэтому мы рассчитываем только на средства ЕБРР, с ним мы работаем эффективно, несмотря на то, что они мало сейчас кредитуют госсектор", - сказал Кравцов.

Вместе с тем, министр выразил надежду, что завтра, 23 декабря, Кабмин утвердит финплан "Укрзализныци" на 2016 год.

Он также опроверг информацию в СМИ о высказываниях главы Министерства энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, вице-премьера, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко о якобы невозможности повышения ж/д грузовых тарифов.

"Ни Зубко, ни Демчишин, которых цитировали в прессе, не говорили о том, что нельзя повышать тарифы, и таких интервью не давали. Таких интервью не давал и ЕБРР. В прессе очень много появляется информации о том, какое влияние будет на экономику от повышения тарифов - от "все пропало" до "вообще катастрофа", - подчеркнул Пивоварский.

Кроме того, присутствовавший на круглом столе замглавы Министерства экономического развития и торговли Украины Руслан Корж сообщил, что предлагаемое Мининфраструктуры повышение грузовых ж/д тарифов в 2016 году не противоречит макроэкономическому прогнозу, который подготовило Минэкономразвития.

"Предлагаемое повышение добавит к индексу промышленных цен лишь 0,23 процентных пункта. Мы также являемся сторонниками того, что рано или поздно необходимо переходить к экономической обоснованности тарифов. На сегодняшний день тарифы отделены от экономики, то повышение, которое с 1 января заложено в финплане, я бы предлагал считать неизбежным", - подчеркнул Корж.

По данным Пивоварского, показатель EBITDA (объем прибыли до вычета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений) "Укрзализныци", предварительно, в 2015 году составляет 18,7 миллиарда гривень против 9,7 миллиарда гривень в 2014 году.

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Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует в 2016 году повысить тариф на перевозки грузов на 30% в два этапа: с 1 января 2016 года на 15%, и с 1 июля – еще на 15%.

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"Укрзализныця" подчеркивает, что необходимость в повышении грузовых тарифов обусловлена тем, что темпы роста цен на продукцию, которую потребляет отрасль, и уровень инфляции значительно опережают темпы роста тарифов на грузоперевозки и создают диспропорцию между ценами на продукцию и грузовым тарифом.