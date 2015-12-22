В РФ заявили о планах начать строительство моста через Керченский пролив в январе

Об этом заявил глава ведомства Роман Старовойт в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

По его словам, в течение 2015 года велись подготовительные работы, которые уже заканчиваются, возведены городки строителей на 3,5 тыс. мест на территории Краснодарского края и на 1,5 тыс. мест в Керчи.

"Мы на остров завозим строительные материалы, конструкции, технику для того, чтобы в начале 2016 года приступить непосредственно к стройке этого знаменательного объекта», - сказал он.

Проект предусматривает постройку двух параллельных мостов под автомобильное и железнодорожное движение. Общая протяженность моста составит 19 км, наибольшая глубина погружения свай - 70 м. Предполагается, что автомобильная часть перехода будет иметь четыре полосы движения. Ширина судоходной арки составит 227 м.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин заявил, что Керченский мост должен быть построен к концу 2018 года, отметив, что бюджетные возможности ограничены.

О необходимости построить переправу через Керченский пролив президент России заявил 19 марта 2014 года, сразу же после аннексии Крыма.

Ранее оккупационная администрация Керчи заявила, что забита первая свая будущего моста через пролив. До этого сообщалось, что правительство России внесло некоторые изменения в бюджет, предусмотренный на строительство Керченского моста, сократив объем финансирования в 2015 году.