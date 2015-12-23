В Американской торговой палате требуют сохранения грузовых ж/д тарифов

Об этом шла речь на встрече с первым заместителем министра инфраструктуры Владимиром Шульмейстером, заместителем министра экономразвития и торговли Русланом Коржем и и.о. гендиректора «Укрзализныци» Александром Завгородним.

По словам представителя Федерации работодателей транспорта Украины Дмитрия Демидовича, представители УЗ не объяснили, каким образом рост логистических затрат до 50% повлияет на ту или иную отрасль украинской экономики.

«Мы увидели только не до конца взвешенную позицию по железной дороге по отношению к происходящему. Если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию в Украине, она характеризуется сложной и печальной статистикой. Это падение промышленного производства за 10 месяцев на 15%, и падение ВВП на 11%, и инфляция более 30%, и курс доллара 24 гривны, и безработица более 10%. И мы в этих условиях, когда практически все отрасли лежат, говорим, что тариф должен подняться на 50%», - подчеркнул Демидович.

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Председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький отметил, что естественная монополия, которая является «Укрзализныця», не должна в условиях рецессии экономики повышать стоимость своих услуг.

«Цены достигли исторических минимумов, как по железорудному сырью, так и по металлопродукции. Предприятия сегодня работают с нулевой рентабельностью. Начиная с 2016 года отдельные предприятия начнут уходить либо в какие-то длительные простои, либо закрываться», - сообщил Беленький.

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Он добавил, что существующий уровень тарифов позволяет железнодорожникам получать прибыль от грузоперевозок. В то же время в металлургии усиливается кризис.

«Самые современные предприятия вынуждены сегодня сокращать сотрудников и уходить в неполный рабочий день, потому что у нас нет внутреннего рынка, и сейчас нас лишают возможности экспортировать, потому что растет тарифная составляющая и экспорт становится просто невыгодным», - пояснил глава федерации металлургов.

Президент Союза химиков Украины Алексей Голубов сообщил, что химическая отрасль находится сейчас на грани выживания, и ее убытки по итогу этого года составили порядка 23 млрд. гривен.

«Перспективы, как от наших экспертов, так и зарубежных неутешительные для отрасли. При таком подходе к повышению тарифов, уверен, что скоро, в частности, по химической отрасли нечего будет возить», - отметил он.

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В свою очередь, исполнительный директор ассоциации «Укрцемент» Роман Скильский отметил, что предыдущие повышения цен никак не отобразились на качестве подвижного состава.

«За последний год «Укрзализныця» дважды повышала цены – в конце прошлого года и в начале этого. Это было реальное повышение цен. Отрасль проглотила эти повышения, ожидая, что они непосредственно повлияют на состояние подвижного состава. Этого не произошло. Состояние подвижного состава сейчас вызывает очень большое беспокойство. Мы видим изношенность вагонов от 92% до 98%. И никакого прогресса после повышения тарифа не произошло», - заявил глава объединения производителей цемента.

Украинская ассоциация производителей ферросплавов также выступила против запланированного повышения тарифов на железнодорожные перевозки.

Члены Американской торговой палаты предложили создать на базе Министерства экономики рабочую группу, в которую также войдут представители Мининфраструктуры и бизнеса.

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«Давайте брать топ-5 грузоотправителей по главным категориям грузов. Садиться, на когда решение должно быть принято до конца месяца, а на этапе какого-то предварительного согласования и выходить на какой-то компромисс», - отметил директор «Центра транспортных стратегий» Сергей Вовк.

Напомним, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский 25 ноября анонсировал повышение железнодорожных тарифов на грузоперевозки. Стоимость грузоперевозок вырастет дважды на 15%: с 1 января и с 1 июля 2016 года. Ранее сообщалось, что тарифы УЗ на грузоперевозки находятся на уровне среднеевропейских, а ее реальные доходы на 30-38% выше, чем ближайших соседей.