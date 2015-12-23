На границе с Польшей растут очереди: в пунктах пропуска стоят почти 700 авто

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 8.00 на Западной границе во Львовской области в пункте пропуска «Краковец» стоят в очереди 150 автомобилей, в пункте "Шегини” – 150, «Рава-Русская» – 100, «Грушев» - 70 автомобилей.

Отмечается, что на украинско-польской границе в пункте пропуска «Устилуг» в Волынской области в очереди стоит 100 автомобилей, в пункте пропуска «Угринов» - 100 авто.

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На остальных пропускных пунктах, в частности, на украинско-румынской границе в Черновицкой области и украинско-венгерской в Закарпатской области очередей автотранспорта по состоянию на 8.00 среды не зафиксировано, отметили в ГПСУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, с 22 декабря на участках Мостиского, Львовского и Чопского пограничных отрядов Западного регионального управления стартовал эксперимент, в рамках которого пограничники совместно с патрульными нарядами Национальной полиции будут организовывать службу для соблюдения очередности въезда автомобилей в пунктах пропуска через государственную границу.

Как отмечается в сообщении, такие действия позволят улучшить качество пропускных операций на границе и обеспечить более комфортное ее пересечение.

„Этот эксперимент, основная цель которого противодействие противоправной деятельности на государственной границе, уменьшение очередей перед пунктами пропуска и недопущение втягивания правоохранителей в противоправную деятельность, стартовал в крупнейших международных автомобильных пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская" (Львовская область) и "Ужгород" (Закарпатская область). Введенная апробация по урегулированию проезда транспортных средств на подъездах к пунктам пропуска через государственную границу продлится в течение одного месяца, а после ее завершения будет рассматриваться возможность использования совместных нарядов на постоянной основе”, - отмечается в сообщении.