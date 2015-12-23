В Мининфраструктуры не анализировали последствия от повышения грузовых ж/д тарифов - АСС

Министерство инфраструктуры Украины не предоставило анализ влияния на экономику запланированного повышения тарифов на грузовые ж/д перевозки. Чиновники даже точно не знают, насколько вырастет тариф для определенных видов грузов.

Об этом заявили члены Американской торговой палаты (АСС) на встрече с руководством транспортного министерства и "Укрзализныци".

"У меня были ожидания от презентации железной дороги, что она ответит на вопрос, каким образом рост тарифа или рост затрат по железной дороге до уровня до 50% по отдельным видам грузов повлияет на ту или иную отрасль. Но, к сожалению, ответа из презентации мы не увидели. А увидели только, наверное, не до конца взвешенную позицию железной дороги по отношению к происходящему",- заявил представитель Федерации работодателей транспорта Украины Дмитрий Демидович.

По словам директора по логистике компании ДТЭК Ореста Логунова, "Укрзализныця" также не показала планы расходования средств, которые будут получены госмонополией в результате очередного повышения грузовых тарифов.

"Мы, угольщики, любой бизнесмен, любой сырьевик, попавший в тяжелую ситуацию, в общем-то, сконцентрирован на увеличении собственной эффективности, на урезание расходов, на возможно каком-то замораживании. У него есть какая-то стратегия, как пройти дно, как пережить это сложное время. Вот хотелось бы увидеть, какие конкретно меры предлагаются министерством и "Укрзализныцей" по урезанию своих расходов, по урезанию аппетитов. И если какие-то инвестиции планируются, то какие это инвестиции", - отметил представитель энергетической компании.

Исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Роман Скильский призвал чиновников проанализировать последствия от роста тарифов, поскольку отрасли, для которых повышение будет особенно серьезным, сейчас находятся в критическом состоянии.

"Это больше похоже на эксперимент, чем на результаты реального экономического анализа", - подчеркнул глава "Укрцемента".

Он добавил, что повышения ж/д тарифов приведет к снижению грузопотока по железной дороге, поскольку производители будут переходить на автомобильный транспорт.

В то же время, и.о. генерального директора "Укрзализныци" Александр Завгородний признал, что нагрузка на железную дорогу за последние месяцы уже упала почти на 20%.

"У нас погрузка в октябре месяце этого года составляла практически миллион тонн. Мы там не доходили где-то 2-3 тысячи тонн до миллиона. Сегодня среднесуточная погрузка – 825 тысяч тонн. 180 тысяч тонн ушли из погрузки. Что ушло? Ушел уголь, ушла руда, ушли окатыши", – заявилглава УЗ.

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Напомним, в течение 2016 года тарифы УЗ на грузовые перевозки вырастут в среднем на 30%. При этом фактические затраты грузоотправителей на ж/д перевозки увеличатся до 50%.

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Ранее первый заместитель главы комитета ВРУ по вопросам промышленной политики и предпринимательства Максим Ефимов заявил, что повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки уничтожит экспортные отрасли украинской экономики.