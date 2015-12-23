ЕБРР выделит Львову 6 миллионов евро на развития скоростного трамвайного движения

Один из ключевых кредиторов Украины Европейский банк реконструкции и развития в рамках проекта развития скоростного трамвайного движения во Львове выделит городу 6 млн евро для строительства моста и новой транспортной развязки, говорится в сообщении ЕБРР, переданном УНИАН.

«Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития утвердил расширение подписанного в 2013 году проекта развития скоростного трамвайного движения в городе Львове, - сказано в сообщении. - Выделенные ЕБРР дополнительные средства важны для реконструкции канализационного коллектора на проспекте Красной калины и моста по улице Хуторивка, которые сейчас создают значительные ограничения для реализации проекта скоростного трамвайного движения. Эти средства также будут использованы для строительства нового съезда, который обеспечит возможность безопасного осуществления левого поворота с улицы Хуторивка на проспект Красной калины в северном направлении».

Ранее ЕБРР одобрил выделение 14 млн евро на проекты энергоэффективности в Черновцах.

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Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 15 декабря 2015 г. банк взял обязательства по предоставлению более 11,7 млрд евро в рамках 354 проектов в стране.