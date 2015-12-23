"Укрзализныця" добавила еще три поезда на новогодние праздники
Количество дополнительных поездов увеличилось до 33.
Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников, помимо ранее назначенных 30 дополнительных поездов, назначило еще 3.
Согласно сообщению пресс-службы «Укрзализныци», открыта продажа билетов на следующие дополнительные поезда: № 201 Киев - Ужгород, № 285/286 Днепропетровск - Львов и № 203/219 Киев - Ивано-Франковск.
В частности, поезд № 201 по маршруту Киев - Ужгород будет отправляться из столицы 28 и 30 декабря, а в обратном направлении - 29 и 31 декабря.
Дополнительный поезд № 285/286 Днепропетровск - Львов будет отправляться из Днепропетровска 29 декабря, 2, 4, 6 и 8 января, а в обратном направлении - 30 декабря, 3, 5, 7, 9 января.
В свою очередь, поезд № 203/219 Киев - Ивано-Франковск будет отправляться в обоих направлениях 31 декабря.
Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» на период новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2015 года по 10 января 2016 года предложила пассажирам около 1,9 млн билетов на поезда.
На этот период «Укрзализныця» назначила 30 дополнительных поездов на 181 рейс, а также увеличила периодичность курсирования 13 круглогодичных поездов на 74 рейса.
Также «Укрзализныця» намерена с 1 января 2016 года повысить тариф на проезд в вагонах первого класса скоростных поездов категории «Интерсити+» на 5%.
Вместе с тем, «Укрзализныця» подчеркнула, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не планирует повышать стоимость проезда в пассажирских поездах, курсирующих во внутреннем сообщении.