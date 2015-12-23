"Укрзализныця" добавила еще три поезда на новогодние праздники

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников, помимо ранее назначенных 30 дополнительных поездов, назначило еще 3.

Согласно сообщению пресс-службы «Укрзализныци», открыта продажа билетов на следующие дополнительные поезда: № 201 Киев - Ужгород, № 285/286 Днепропетровск - Львов и № 203/219 Киев - Ивано-Франковск.

В частности, поезд № 201 по маршруту Киев - Ужгород будет отправляться из столицы 28 и 30 декабря, а в обратном направлении - 29 и 31 декабря.

Дополнительный поезд № 285/286 Днепропетровск - Львов будет отправляться из Днепропетровска 29 декабря, 2, 4, 6 и 8 января, а в обратном направлении - 30 декабря, 3, 5, 7, 9 января.

В свою очередь, поезд № 203/219 Киев - Ивано-Франковск будет отправляться в обоих направлениях 31 декабря.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» на период новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2015 года по 10 января 2016 года предложила пассажирам около 1,9 млн билетов на поезда.

На этот период «Укрзализныця» назначила 30 дополнительных поездов на 181 рейс, а также увеличила периодичность курсирования 13 круглогодичных поездов на 74 рейса.

Также «Укрзализныця» намерена с 1 января 2016 года повысить тариф на проезд в вагонах первого класса скоростных поездов категории «Интерсити+» на 5%.

Вместе с тем, «Укрзализныця» подчеркнула, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не планирует повышать стоимость проезда в пассажирских поездах, курсирующих во внутреннем сообщении.