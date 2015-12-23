В Украине в ДТП ежегодно погибает более 4 тысяч человек и более 30 тысяч травмируются

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции, руководитель Патрульной полиции Александр Фацевич на парламентских слушаниях «Состояние и перспективы обеспечения в Украине безопасности дорожного движения».

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По его словам, анализ ДТП свидетельствует, что «риск травмирования или гибели людей на наших дорогах в 5-6 раз выше, чем в развитых европейских странах».

Фацевич отметил, что перед полицией Украины стоит задача максимально приблизить формы и методы работы полицейских до европейских стандартов, в частности, создать подразделения с функциями контроля дорожного движения на автодорогах государства, наладить совместную работу с общественными активистами для наведения порядка на дорогах.

Руководитель патрульной полиции отметил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире на дорогах погибают около одного миллиона 200 тысяч человек, а количество раненых достигает 10 миллионов. По его словам, экономические потери от ДТП составляют почти 3% мирового валового продукта.

Фацевич сообщил, что согласно прогнозам, в 2020 году ДТП будут занимать третье место среди проблем здоровья в мире после сердечно-сосудистых заболеваний и тяжелых депрессий.