Скоростные поезда в Украине за год перевезут более 3 миллионов пассажиров

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") ожидает, что по итогам 2015 года количество пассажиров в скоростных поездах категории "Интерсити+" составит 3,3 миллиона.

Об этом сообщил и. о главы правления "Укрзализныци" Александр Завгородний в ходе брифинга по случаю торжественной встречи на Центральном железнодорожном вокзале Киева трехмиллионного пассажира, который воспользовался услугами скоростных поездов.

"По итогам года ожидаем перевести 3,350 миллиона пассажиров в скоростных поездах", - сказал он.

Отметим, что с момента внедрения скоростного движения в Украине с мая 2012 года и по состоянию на февраль 2015 года "Укрзализныця" перевезла в скоростных поездах 5 миллионов пассажиров, таким образом к январю 2016 года этот показатель превысит 8 миллионов человек.

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Как сообщал УНИАН, ранее Украинская железнодорожная скоростная компания, оперирующая скоростными поездами, планировала перевезти в 2015 году 3,1 миллиона пассажиров, что вдвое больше 2014 года, а также получить 583,6 миллиона гривень доходов, что на 285,2 миллиона гривень больше прошлого года.

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Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

В 2014 году "Укрзализныця" приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс "Интерсити+"), которые связали Киев с Одессой и Львовом.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя электропоездами ЭКр1 "Тарпан" и двумя поездами с локомотивной тягой производства Крюковского вагоностроительного завода.