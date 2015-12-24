"Укрзализныця" хочет увеличить вдвое количество дневных поездов

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), рассчитывает в 2016 году за счет сокращения использования ночных пассажирских поездов в два раза увеличить количество дневных поездов, сообщил журналистам и.о. главы компании Александр Завгородний.

"Ночной поезд имеет очень большой объем затрат. В следующем году будут выбывать пассажирские вагоны, которые по старости будут исключаться. В этой связи мы должны их чем-то заменить - получить новые составы для дневных перевозок", - сказал Завгородний.

По его словам, такие прогнозы развития пассажирского движения заложены в проекте бюджета УЗ на 2016 год, который пока еще не утвержден правительством.

Завгородний также сообщил, что "Укрзализныця" продолжает работать над усовершенствованием качества услуг для пассажиров.

"Самая главная услуга для пассажиров - это качество перевозок. Мы говорим о том, что появляются межрегиональные и ускоренные поезда, что позволят пассажирам быстрее передвигаться по Украине. Это самая главная услуга, мы будем пытаться конкурировать с автомобильным транспортом", - отметил глава "Укрзализныци".

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Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует запустить модель хабовых перевозок железнодорожным транспортом. В частности, в хабы будут курсировать межрегиональные поезда (на расстояние от 120 до 350 километров), чтобы подвозить туда пассажиров с региональных крупных станций, тогда как длинные расстояния будут обслуживать скоростные поезда и ночные поезда дальнего следования.

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С введением с 13 декабря этого года нового графика движения поездов на 2015/2016 годы "Укрзализныця" запустила 53 пары новых ночных поездов во внутреннем сообщении.