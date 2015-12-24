Фиктивная задолженность - и нет океанского флота: у Украины "увели" более 220 рыболовных судов

Украина за годы независимости потеряла более 220 крупнотоннажных судов, или 95% океанского флота, основная часть которого была незаконно реализована для погашения фиктивной кредиторской задолженности, сообщил на брифинге глава Государственного агентства рыбного хозяйства Ярема Ковалив.

"Создается фиктивная задолженность или перед портом, или перед третьими лицами. При заходе в ближайший порт на судно налагается арест. После этого оно реализуется для погашения такой задолженности. Таким образом Украина потеряла свой один из самых больших рыболовецких флотов в мире", - сказал чиновник.

По словам Ковалива, в 1991 году Украина владела более 230 океанскими судами. В 2015 году их количество сократилось до 11, из которых только 4 находятся в государственной собственности.

Ковалив отметил, что указанная схема работает не только для судов, которые занимаются рыболовецким промыслом в океане. В декабре Госрыбагентство предотвратило продажу государственного грузового танкера "Таманский", которая должна была пройти в Турции для погашения фиктивной задолженности в 1,2 миллиона долларов перед фрахтовщиком за ремонт судна, в то время как по договору фрахтовщик проводит ремонтные работы за свой счет.

По словам Ковалива, в ближайшее время Госрыбагентсво совместно с экспертами должно заняться решением проблемы незаконного отчуждения судов. Агентство будет рассматривать варианты оставления судов в государственной собственности с усилением контроля за их использованием или передачи их на приватизацию.

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Справка УНИАН. В начале 1990-х годов океанский флот Украины обеспечивал вылов 780 тысяч тонн рыбы и водных биоресурсов.

В 2014 году в украинских и международных водах рыболовецкие предприятия Украины выловили 91,3 тысячи тонн рыбы и водных биоресурсов без учета оккупированного Россией Крыма. До оккупации, в 2013 году, этот показатель составлял 225,8 тысяч тонн.

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В январе-ноябре текущего года общий вылов рыбы и других водных биоресурсов украинскими предприятиями составил 72,9 тысячи тонн, что на 5,8% меньше, чем аналогичный показатель 2014 года.