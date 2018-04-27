"Укрзализныця" вышла на колею реформ

«Укрзализныця» в начале 2015 года не имела денег на топливо. Работники были переведены на четырехдневку, а на некоторых предприятиях - двухдневную рабочую неделю. Ремонты не проводились так давно, что технические аварии происходили чуть ли не каждый день».

Так охарактеризовал министр инфраструктуры Андрей Пивоварский состояние стратегического предприятия, формирующего порядка 4% ВВП страны.

Для выздоровления «Укрзализныци», потерявшей значительные активы в оккупированном Россией Крыму и части Донбасса, нужны были кардинальные решения. В первую очередь, необходимо было менять стиль управления стратегическим предприятием, сделав его более прозрачным и понятным. Особенно это касается проведения многомиллиардных закупок. Попутно предстояло решать не менее болезненный вопрос – смены менеджмента. В начале июля исполняющим обязанности гендиректора ведомства был назначен железнодорожник Александр Завгородний, который сменил на этом посту инвест-банкира Максима Бланка.

После преобразования «Укрзализныци» в акционерную компанию, Завгородний автоматически стал и.о. главы правления ПАО и будет им руководить до назначения нового главы. В середине декабря Кабмин одобрил проведение соответствующего кадрового конкурса, которой должен быть объявлен в ближайшее время. Кстати, Завгородний намерен принять в нем участие.

В результате управленческих решений финансовое положение «Укрзализныци» все-таки удалось стабилизировать. С третьего квартала текущего года железнодорожники вернулись к пятидневке и 100% загружены заказами почти на весь 2016 год.

Министерство инфраструктуры также отрапортовало, что благодаря открытости централизованных закупок «Укрзализныця» сэкономила несколько сотен миллионов гривен. Более того, исключительно за счет внутренних ресурсов, без привлечения кредитных средств, компания смогла в четвертом квартале направить дополнительный 1 млрд грн на капитальные инвестиции. Сумма впечатляет. Однако пока рано почивать на лаврах.

Лед тронулся

О корпоратизации «Укрзализныци» говорили 10 лет. Но только в 2015 году от разговоров перешли к делу. В конце октября Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») была преобразована в публичное акционерное общество «Украинская железная дорога» со 100% государственным капиталом.

В декабре компания официально начала свою работу. Одна из главных идей корпоратизации «Укрзализныци» - разделение административного руководства и хоздеятельности. По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, это - только старт новшеств, призванных переломить ситуацию на железных дорогах. В целом, поэтапная реформа займет несколько лет.

Так, на первом этапе будет действовать переходная структура, построенная по функциональному принципу, - единая акционерная компания с выделенными по направлениям работы департаментами. На втором этапе реформы в течение 2016-2017 гг., будет осуществляться полноценное выделение филиалов и зависимых компаний по основным направлениям работы (грузо- и пассажироперевозки, инфраструктура и т.д.), тогда как полноценное формирование конечной структуры ПАО «Укрзализныця» должно состояться в 2020 году.

Впереди – внесение изменений в законодательство. Необходимо принять новый закон о ж/д транспорте, закон о создании Нацкомиссии по регулированию транспорта, а также откорректировать десятки подзаконных актов.

Что уже успели сделать в этом году, так это провести оценку имущества «Укрзализныци», которое аудиторы оценили в более 229,8 млрд грн без учета активов в аннексированном Крыму и зоне АТО. После чего сформировали уставный капитал акционерного общества.

Кроме того, осенью 2015 года правительство утвердило список руководителей высшего звена управления компанией. Примечательно, что в состав правления вошел топ-менеджер из Германии, советник министра инфраструктуры по вопросам реформирования ж/д транспорта Штефан Хофсаесс - пятый член правления с учетом его главы.

Таким образом, отныне все важные для отрасли решения будут приниматься не единолично гендиректором ж/д госадминистрации, как это было до недавнего времени, а коллегиально - членами правления акционерной компании, что позволит сократить поле для коррупции.

Сейчас «Укрзализныця» продолжает работать над созданием филиалов компании на базе реорганизованных железных дорог и профильных предприятий. Изменению статуса подлежат более 40 предприятий, которые ранее были отдельными юрлицами. Это - шесть железных дорог, 30 предприятий ж/д транспорта и 8 медицинских учреждений.

И.о. главы правления «Укрзализныци» Александр Завгородний уточнил, что по состоянию на вторую половину декабря уже создано около 30 филиалов.

Рельсы – государству, вагоны – частникам

В ходе реформирования железнодорожной отрасли Украине предстоит создать конкурентный рынок перевозчиков как в грузовом, так и в пассажирском сегментах, установить равноправный доступ к инфраструктуре. Пока по всем этим вопросам идут острые дискуссии. К примеру, пассажироперевозки. Как известно, сейчас пассажиров возит исключительно «Укрзализныця». Перспектива появления частных перевозчиков, по мнению директора по реформированию «Укрзализныци» Евгения Кравцова, приведет к снижению цен на ж/д билеты и повышению качества услуг, у рядовых украинцев появится возможность выбора.

В свою очередь, созданием возможности появления частных перевозчиков в локомотивном хозяйстве министерство пытается отчасти решить одну из насущных проблем «Укрзализныци» - критический износ подвижного состава. На сегодня государство должно за свой счет обновлять вагонный парк, что является неподъемным грузом, особенно в условиях войны с Россией.

Между тем, экс-заместитель министра инфраструктуры, эксперт по вопросам транспорта Александр Кава считает, что доступ частных локомотивов к рынку грузоперевозок является неприемлемым в нынешних украинских реалиях и приведет к еще большим убыткам «Укрзализныци», поскольку частные перевозчики отберут наиболее рентабельные маршруты.

«Если частные перевозчики придут, то они заберут самую лакомую часть дохода. Сейчас именно доход, получаемый от локомотивов, дотирует перевозку пассажиров по существующим тарифам. Если эти доходы заберут, то дотировать пассажироперевозки будет просто нечем. То есть, будет ситуация, когда частники заберут самые высокорентабельные маршруты, а все убыточные останутся на плечах «Укрзализныци» и государства. Это существенно ухудшит и без того непростое финансовое положение госкомпании», - считает Кава.

В середине декабря после серии длительных публичных обсуждений с бизнесом и рядом министерств проект закона о железнодорожном транспорте все-таки попал в Верховную Раду. Но его судьба решится уже в 2016 году.

Лицом к потребителю

Но, пожалуй, самая главная трансформация в работе «Укрзализныци» - поворот лицом к потребителю. Компания становится клиентоориентированной.

Так, в актив «Укрзализныци» в уходящем году можно смело занести восстановление бесплатного Wi-Fi и снижение цен на питание в скоростных поездах. В планах на следующий год - покрытие Wi-Fi остальных железнодорожных составов и вокзалов.

Есть прогресс и в решении вопроса с закупками качественного постельного белья для поездов. «Укрзализныця» пообещала, что в следующем году закупит 300 тыс. новых комплектов белья.

Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки «Укрзализныця» в следующем году хочет за счет внутренних резервов закупить не менее 4 скоростных поездов – два отечественных состава Крюковского вагонзавода и два южнокорейских поезда Hyundai. Почему выбор пал именно на скоростные поезда, есть вполне логичное объяснение - популярность таких перевозок среди украинцев с каждым годом растет. Будущее – за дневными скоростными поездами, которые смогут доставить пассажира в любую точку Украины всего за пару часов.

«Самая главная услуга для пассажиров - это качество перевозок. Мы говорим о том, что появляются межрегиональные и скоростные поезда, которые позволят пассажирам быстрее передвигаться по Украине. Это - самая главная услуга, мы будем пытаться конкурировать с автомобильным транспортом», - заявил и.о. главы «Укрзализныци».

Добавляет оптимизма и возможность покупать билеты на поезда в режиме онлайн, минуя километровые очереди в ж/д кассах, что особенно актуально в период пиковых летних и зимних перевозок. Впрочем, перевозчик справляется и с этим вызовом, оперативно реагируя на спрос запуском дополнительных поездов и увеличением частоты действующих рейсов.

Александра Данько (УНИАН)