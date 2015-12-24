"Укрзализныця" добавила еще три поезда на новогодние праздники

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников, помимо ранее назначенных 33 дополнительных поездов, назначило еще 3.

Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", компания назначила дневные скоростные поезда категории "Интерсити+", которые свяжут столицу Украины со Львовом и Винницей, а также поезд из Киева в Харьков.

В частности, открыта продажа билетов на следующие дополнительные поезда: скоростной поезд № 753/754 Киев - Львов, который будет отправляться 30 и 31 декабря в 12:10 и прибывать во Львов в 18:30. В обратном направлении поезд будет отправляться 30 и 31 декабря в 19:30 и прибывать в столицу в 02:55.

Дополнительный скоростной поезд № 763/762 Киев - Винница отправится со станции Киев-Пассажирский 31 декабря в 16:36 и прибудет в тот же день Винницу в 19:00. В обратном направлении поезд отправится 31 декабря в 19:47 и прибудет в столицу в 22:03.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 163/164 по маршруту Киев – Харьков, который будет отправляться 30 и 31 декабря в 08:02 и прибывать в Харьков в 17:30. В обратном направлении поезд будет отправляться в 12:50 и прибывать в столицу в 21:30.

Помимо прочего, компания назначила на 8, 9 и 10 января дополнительный поезд категории "Интерсити+" № 745/746 по маршруту Киев – Львов, который будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 14:20 и прибывать во Львов в тот же день в 19:41. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:36 и прибывать в столицу в 04:56.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2015 года по 10 января 2016 года предложила пассажирам около 1,9 миллиона билетов на поезда.

На этот период "Укрзализныця" назначила 33 дополнительных поезда, а также увеличила периодичность курсирования 13 круглогодичных поездов на 74 рейса.

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"Укрзализныця" намерена с 1 января 2016 года повысить тариф на проезд в вагонах первого класса скоростных поездов категории "Интерсити+" на 5%.

Вместе с тем, "Укрзализныця" подчеркнула, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не планирует повышать стоимость проезда в пассажирских поездах, курсирующих во внутреннем сообщении.