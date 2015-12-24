"Укрзализныця" добавила еще три поезда на новогодние праздники
"Украинская железная дорога" помимо ранее назначенных 33 дополнительных поездов, назначила еще 3.
Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников, помимо ранее назначенных 33 дополнительных поездов, назначило еще 3.
Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", компания назначила дневные скоростные поезда категории "Интерсити+", которые свяжут столицу Украины со Львовом и Винницей, а также поезд из Киева в Харьков.
В частности, открыта продажа билетов на следующие дополнительные поезда: скоростной поезд № 753/754 Киев - Львов, который будет отправляться 30 и 31 декабря в 12:10 и прибывать во Львов в 18:30. В обратном направлении поезд будет отправляться 30 и 31 декабря в 19:30 и прибывать в столицу в 02:55.
Дополнительный скоростной поезд № 763/762 Киев - Винница отправится со станции Киев-Пассажирский 31 декабря в 16:36 и прибудет в тот же день Винницу в 19:00. В обратном направлении поезд отправится 31 декабря в 19:47 и прибудет в столицу в 22:03.
Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 163/164 по маршруту Киев – Харьков, который будет отправляться 30 и 31 декабря в 08:02 и прибывать в Харьков в 17:30. В обратном направлении поезд будет отправляться в 12:50 и прибывать в столицу в 21:30.
Помимо прочего, компания назначила на 8, 9 и 10 января дополнительный поезд категории "Интерсити+" № 745/746 по маршруту Киев – Львов, который будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 14:20 и прибывать во Львов в тот же день в 19:41. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:36 и прибывать в столицу в 04:56.
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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2015 года по 10 января 2016 года предложила пассажирам около 1,9 миллиона билетов на поезда.
На этот период "Укрзализныця" назначила 33 дополнительных поезда, а также увеличила периодичность курсирования 13 круглогодичных поездов на 74 рейса.
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"Укрзализныця" намерена с 1 января 2016 года повысить тариф на проезд в вагонах первого класса скоростных поездов категории "Интерсити+" на 5%.
Вместе с тем, "Укрзализныця" подчеркнула, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не планирует повышать стоимость проезда в пассажирских поездах, курсирующих во внутреннем сообщении.