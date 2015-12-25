Мининфраструктуры повышает ж/д тарифы накануне отставки руководства – СМИ

Об этом пишет «Левый берег».

Издание отмечает, что в руководители транспортного ведомства, многие из которых уже написали заявления об отставке, не идут на диалог с представителями промышленных предприятий, игнорируя все их замечания.

«Руководство ведомства пока демонстрирует принципиальность в желании продавить задуманное повышение. Правки, предложения со стороны бизнеса не принимаются и даже не рассматриваются. Однако имеют ли чиновники, недавно дружно подавшие в отставку и фактически «сидящие на чемоданах», моральное право принимать настолько важные для экономики страны решения», - говорится в статье.

По оценкам транспортных экспертов, фактический рост логистических расходов для грузоотправителей превысит озвученные руководством министерства 30%.

«В результате по году эти три составляющие дадут примерно 25-50% роста стоимости железнодорожных перевозок для различных классов грузов. Это достаточно отличается от тех показателей, которые заложены в качестве индекса цен производителей на 2016 год и фактически превышает в 2-5 раз», - цитирует Левый берег руководителя отдела аналитики «Центра транспортных стратегий» Андрея Шкляра.

Издание подчеркивает, что представители бизнес-сообщества не могут получить от Мининфраструктуры расчеты, на которых базируется повышение грузовых ж/д тарифов, а также анализ последствий этого роста для различных отраслей экономики.

«Чиновники так и не представили ни анализ последствий повышения тарифов на ж/д перевозки для экономики страны, ни обоснования величины индексации, заложенной в приказе министерства. Владимира Шульмейстер лишь пояснил, что госмонополии не хватило 9 млрд грн, которые дополнительно получила железная дорога от февральского повышения тарифов»,- отмечает издание.

Кроме этого, ни Мининфраструктуры, ни «Укрзализныця» не могут сообщить, насколько снизится грузопоток по железной дороге.

«Пояснение чиновников транспортного ведомства сводились к тому, что «все вокруг дорожает, надо и нам повышать цены». При этом промышленников успокаивали, дескать, на вырученные средства «Укрзализныця» начнет закупать продукцию украинских предприятий. Так что они только выиграют от повышения. Анализа того, насколько снизится объем грузоперевозок, так и не прозвучало. Складывалось впечатление, что министерство вообще не учитывает этот фактор, который способен нивелировать весь эффект от поднятия тарифов», - пишет издание.

В то же время эксперты указывают, что снижение конкурентоспособности отечественной продукции, которое последует за увеличением логистических расходов, сократят валютную выручку госбюджета на десятки миллиардов.

«Сильнее всех рост тарифов на себе почувствуют производители руды, угля и строительных материалов. Тяжелыми будут последствия роста грузовых ж/д тарифов и для химической отрасли», - говорится в статье.

Напомним, в конце ноября министр инфраструктуры Андрей Пивоварский заявил, что в 2016 году тарифы на грузовые железнодорожные перевозки вырастут на 30%.

Как сообщалось, горно-металлургическая компания «АрселорМиттал Кривой Рог» из-за повышения грузовых ж/д тарифов впервые не сможет выполнить инвестиционные обязательства перед государством и сократит производство.