В России страховщики отказываются страховать космические спутники из-за частых аварий

Группировка российских спутников вещания, принадлежащая ГП «Космическая связь» (ГПКС), может остаться без страхового полиса на следующий год, пишут "Известия".

Читайте такжеРоссия потеряла военный спутник, который разрабатывали 15 лет«Проблема в том, что нам предложен договор с обширными исключениями, — пояснил «Известиям» источник в руководстве ГПКС. - Компании готовы застраховать целевое оборудование спутников, которое произведено европейскими или американскими компаниями. А элементы спутниковой платформы, изготовленные красноярским «ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва», они хотят исключить. То есть, в случае отказа аппаратуры вещания мы получим страховое возмещение, а в случае выхода из строя служебных систем спутника, например системы питания, мы не получим ничего. Такая ситуация возникла потому, что до сих не опубликован отчет о причинах аварии космического аппарата AMOS 5, построенного «ИСС имени Решетнёва».

Телекоммуникационный космический аппарат AMOS 5, построенный российской компанией «ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва» по заказу израильской Spacecom, вышел из строя 21 ноября этого года; с ним была потеряна связь, сам аппарат прекратил вещание.

Отчет по причинам отказа AMOS 5 «Решетнёв» собирается выпустить 28 декабря.

В СОГАЗе, «Ингосстрахе» и «АльфаСтраховании» от официальных комментариев отказались. На условиях анонимности представитель одной из названных компаний рассказал, что после целой череды отказов российского космического оборудования перестрахование местных рисков на Западе сопряжено с большими трудностями.

Нынешний год чрезвычайно богат на космические аварии: в апреле неудачно закончился запуск корабля «Прогресс» с грузом для МКС, в мае неудачно стартовал «Протон» с мексиканским телекоммуникационным аппаратом. Также в этом году на орбите отказали зарубежные спутники российского производства — EgyptSat 2 в мае и AMOS 5 в ноябре. В начале декабря космические войска утратили при запуске спутник «Канопус-СТ». Также в этом году вышел из строя на орбите космический аппарат военного назначения «Кондор-Э». По статистике 2015 год — рекордный для России с точки зрения отказов космической техники.