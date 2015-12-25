Платить по-новому: депутаты видоизменили налог на "роскошные" авто

Верховная Рада заменила критерий действующего транспортного налога, установленного на все автомобили с объемом двигателя более 3 литров, на критерий стоимости автомобили - дороже 1 млн грн.

Соответствующие изменения были приняты в рамках принятия изменений в Налоговый кодекс, за которые 24 декабря проголосовал 251 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

В частности, согласно принятому документу, минимальная стоимость автомобилей, подпадающих под транспортный налог на автомобили, установлена в размере 750 минимальных заработных плат. С учетом установленной в бюджете на 2016 год минимальной заработной платы в 1378 грн, под транспортный налог будут подпадать автомобили дороже 1,033 млн грн.

Кроме того, оценка стоимости автомобиля будет осуществляться с учетом марки, модели, года выпуска, типа и объема двигателя, типа коробки передач и пробега автомобиля.

При этом, действующую ставку налога в размере 25 тыс. грн и срок эксплуатации автомобиля - менее 5 лет депутаты не изменили.

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Как сообщал УНИАН, с 1 января Кабмин ввел ежегодный транспортный налог в размере 25 тыс. грн на "роскошные авто" с объемом двигателя более 3 л и возрастом не более 5 лет. Данный налог был введен в рамках законодательных изменений в Налоговый кодекс, принятых парламентом в конце 2014 года.

Налогоплательщики в январе-октябре 2015 года заплатили в бюджет 392 млн грн транспортного налога.