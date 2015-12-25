Бюджет-2016: Рада увеличила финансирование на содержание дорог в два раза

Верховная Рада увеличила финансирование на развитие и содержание дорог в 2016 году по сравнению с 2015 годом в два раза - до 6,573 млрд грн.

Такие данные содержатся в государственном бюджете на 2016 год, принятом 25 декабря.

При этом, в проекте бюджета на развитие и содержание автомобильных дорог предлагалось выделить 3,323 млрд грн, что практически совпадало с аналогичным показателем в бюджете-2015.

Соответственно, в результате увеличения финансирования данной статьи, общий бюджет Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») на 2016 год составит 18,7 млрд грн против 23 млрд грн, предусмотренных на 2015 год.

Кроме того, 11,945 млрд грн будет выделено на выполнение долговых обязательств по привлеченным ранее кредитам. В 2015 году на эти цели было выделено более 17 млрд грн.

Еще 232 млн грн пойдет на ремонт автодорог государственного значения во Львовской области.

Как сообщал УНИАН, общая сумма долговых обязательств "Укравтодора" перед кредиторами на конец третьего квартала 2015 года составляла 47,111 млрд грн. Задолженность "Укравтодора" перед банками составляет 38,711 млрд грн, из которых 5,132 млрд грн агентство должно погасить в 2016 году. Кроме того, обязательства "Укравтодора" по облигациям составляют 8,4 млрд грн.

Ранее Мининфраструктуры разработало и внесло в парламент законопроекты о создании дорожного спецфонда для отдельного финансирования дорожной отрасли. В планах министерства предусмотрено, что спецфонд будет создан в следующем году и позволит собрать на ремонт дорог около 40 млрд грн. По словам руководства Мининфраструктуры, дорожный фонд будет формироваться за счет топливного акциза, платы за проезд грузового транспорта весом более 12 тонн и штрафов за перегруз автомобилей.