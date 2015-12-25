"Укрзализныця" с начала года увеличила погрузку зерна на 15%

Согласно сообщению Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), за указанный период железные дороги задействовали в перевозках зерна почти 423 тыс. вагонов-зерновозов, что на 14,2% больше показателя за аналогичный период 2014 года.

В частности, на экспорт в порты железные дороги отправили 25,3 млн тонн зерна (около 384 тыс. вагонов), что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 15,5%, а на внутренний рынок – 2,14 млн тонн (38,9 тыс. вагонов), что на 12,6% больше аналогичного периода прошлого года.

По данным пресс-службы, в декабре рабочий парк зерновозов «Укрзализныци» составляет 10,8 тыс. вагонов. «Имеющегося количества зерновозов достаточно, чтобы ежемесячно перевозить 2-2,5 млн тонн зерна и зерновых грузов», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 декабря железнодорожники выполнили ремонт 4192 зерновозов, в том числе 1820 - с продлением срока службы.

По состоянию на середину июля этого года стоимость перевозки 1 тонны зерна во внутреннем сообщении на среднее расстояние в инвентарном зерновозе составляла 160,4 грн, а в экспортном – 182,9 грн.

По итогам 2014 года железные дороги Украины перевезли 390,1 млн тонн грузов, что на 12,1% меньше показателя 2013 года, и 440,1 млн пассажиров, что на 8,9% меньше 2013 года.

По оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина в текущем маркетинговом году, который начался в июле, экспортирует более 36 млн тонн зерновых.