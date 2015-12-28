Выход "Укрзализныци" на внешние рынки заимствований будет зависеть от ситуации на финрынке Украины – эксперт
Эксперт положительно оценил результаты договоренностей "Укрзализныци" по реструктуризации облигаций на суму 500 миллионов долларов.
Выход созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" на внешние рынки заимствований в следующем году будет зависеть от общей ситуации на финансовом рынке Украины.
Такое мнение в комментарии УНИАН высказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.
"Что же касается выхода "Укрзализныци" на рынки в следующем году, то это будет зависеть не столько от самой компании, сколько от общей ситуации на рынке и положения на нем Украины как ориентира для квазисуверенных выпусков. Если стоимость заимствований для Украины и украинских компаний будет оставаться на высоком уровне, то говорить о новых займах будет преждевременно", - отметил Котович.
В целом эксперт положительно оценил результаты достигнутых договоренностей "Укрзализныци" с комитетом кредиторов по реструктуризации облигаций на суму 500 миллионов долларов.
"Достигнутая договоренность вполне позитивная, поскольку продлевает погашение долга, при этом распределяя выплаты на несколько лет. Внутренние изменения в структуре компании также найдут отражение в изменениях условий займа, что в целом не влияет на достигнутые договоренности", - сказал он, подчеркнув, что эти договоренности полностью соответствуют целям программы сотрудничества с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом.
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Как сообщал УНИАН, 12 мая текущего года "Укрзализныця" сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия в связи с нарушениями обязательств по выплате основной суммы по некоторым внутренним двусторонним кредитным соглашениям, кросс-дефолте по еврооблигациям. Компания также сообщила о планах провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 миллиарда гривень при общей сумме долга в 37,5 миллиарда гривень. Из них, по словам руководства "Укрзализныци", внутренний долг перед частными кредиторами составил около 22 миллиардов гривень.
В июле "Укрзализныця" достигла договоренности с частными кредиторами о реструктуризации около 82% внутренних долговых обязательств, подлежащих реструктуризации.
9 декабря "Укрзализныця" сообщила о согласовании с комитетом кредиторов условий реструктуризации облигаций на сумму 500 миллионов долларов. В частности, ставка купона была увеличена с 9,5% до 9,875% (действует с 21 ноября 2015 года) и продлен срок погашения с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021 года.
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что условия реструктуризации бондов "Укрзализныци" на 500 миллионов долларов отвечают условиям обмена проблемных долговых обязательств, и ожидает завершения процесса реструктуризации этих бондов в конце февраля – начале марта 2016 года.
В мае 2013 года "Укрзализныця" впервые провела на Ирландской фондовой бирже размещение пятилетних евробондов с купоном на уровне 9,5% годовых в объеме 500 миллионов долларов и погашением 21 мая 2018 года.