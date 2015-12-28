Выход "Укрзализныци" на внешние рынки заимствований будет зависеть от ситуации на финрынке Украины – эксперт

Выход созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" на внешние рынки заимствований в следующем году будет зависеть от общей ситуации на финансовом рынке Украины.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"Что же касается выхода "Укрзализныци" на рынки в следующем году, то это будет зависеть не столько от самой компании, сколько от общей ситуации на рынке и положения на нем Украины как ориентира для квазисуверенных выпусков. Если стоимость заимствований для Украины и украинских компаний будет оставаться на высоком уровне, то говорить о новых займах будет преждевременно", - отметил Котович.

В целом эксперт положительно оценил результаты достигнутых договоренностей "Укрзализныци" с комитетом кредиторов по реструктуризации облигаций на суму 500 миллионов долларов.

"Достигнутая договоренность вполне позитивная, поскольку продлевает погашение долга, при этом распределяя выплаты на несколько лет. Внутренние изменения в структуре компании также найдут отражение в изменениях условий займа, что в целом не влияет на достигнутые договоренности", - сказал он, подчеркнув, что эти договоренности полностью соответствуют целям программы сотрудничества с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом.

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Как сообщал УНИАН, 12 мая текущего года "Укрзализныця" сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия в связи с нарушениями обязательств по выплате основной суммы по некоторым внутренним двусторонним кредитным соглашениям, кросс-дефолте по еврооблигациям. Компания также сообщила о планах провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 миллиарда гривень при общей сумме долга в 37,5 миллиарда гривень. Из них, по словам руководства "Укрзализныци", внутренний долг перед частными кредиторами составил около 22 миллиардов гривень.

В июле "Укрзализныця" достигла договоренности с частными кредиторами о реструктуризации около 82% внутренних долговых обязательств, подлежащих реструктуризации.

9 декабря "Укрзализныця" сообщила о согласовании с комитетом кредиторов условий реструктуризации облигаций на сумму 500 миллионов долларов. В частности, ставка купона была увеличена с 9,5% до 9,875% (действует с 21 ноября 2015 года) и продлен срок погашения с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021 года.

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что условия реструктуризации бондов "Укрзализныци" на 500 миллионов долларов отвечают условиям обмена проблемных долговых обязательств, и ожидает завершения процесса реструктуризации этих бондов в конце февраля – начале марта 2016 года.

В мае 2013 года "Укрзализныця" впервые провела на Ирландской фондовой бирже размещение пятилетних евробондов с купоном на уровне 9,5% годовых в объеме 500 миллионов долларов и погашением 21 мая 2018 года.