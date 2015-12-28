На предновогодние 28-30 декабря в продаже остаются более 5 тысяч билетов на поезда

В период повышенного спроса пассажиров на перевозки ж/д транспортом на предновогодние даты 28-30 декабря в свободной продаже остаются 5,2 тысячи билетов на поезда, курсирующие в популярных у туристов направлениях.

По информации пресс-службы публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), на этот период в свободной продаже остаются 503 билета на поезда из Киева до Ужгорода, в том числе на 28 декабря - 347, на 30 декабря – 152; 1273 билета - на поезда из Киева в Ивано-Франковск, из них на 28 декабря - 673 места, на 30 декабря – 595; 868 проездных документов на поезда из столицы во Львов, в том числе 171 билет в Трускавец, из них на 28 декабря во Львов - 177 мест, в Трускавец - 117, на 29 декабря во Львов - 328, в Трускавец - 54, на 30 декабря во Львов – 211 билетов.

Согласно сообщению, в свободной продаже остаются 596 билетов на поезда из Киева в Одессу, из них на 28 декабря - 186, на 29 декабря - 87, на 30 декабря - 323.

Кроме того, на поезда из Одессы в Ужгород и Мукачево имеются в наличии 308 билетов, в том числе на 28 декабря – 281 билет; на поезда из Одессы во Львов - 458 билетов, из них на 28 декабря - 345 мест, на 29 декабря - 49, на 30 декабря - 64.

Также сообщается, что на поезда из Днепропетровска по трем направлениям в свободной продаже остаются 699 билетов, из них в Ивано-Франковск - 447 мест, в том числе на 28 декабря - 217 мест, на 29 декабря - 71, на 30 декабря - 159 мест; во Львов (Трускавец) - 252 места, в том числе на 29 декабря - 233.

Помимо прочего, в наличии есть 495 билетов на поезда из Харькова в Ужгород, из на 28 декабря - 126, на 29 декабря – 369.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2015 года по 10 января 2016 года предложила пассажирам около 1,9 миллиона билетов на поезда.

На этот период "Укрзализныця" назначила 36 дополнительных поездов на 246 рейсов, а также увеличила периодичность курсирования 13 круглогодичных поездов на 74 рейса.

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"Укрзализныця" намерена с 1 января 2016 года повысить тариф на проезд в вагонах первого класса скоростных поездов категории "Интерсити+" на 5%.

Вместе с тем, "Укрзализныця" подчеркнула, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не планирует повышать стоимость проезда в пассажирских поездах, курсирующих во внутреннем сообщении.