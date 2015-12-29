Венгрия отказала Украине в необходимом пакете разрешений на грузоперевозки

Венгрия отказалась предоставить Украине пакет из 45 тыс. разрешений на осуществление международных грузоперевозок, которые в ходе переговоров запросила украинская сторона.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, квоты разрешений на грузоперевозки в Венгрию на 2016 год до сих пор не согласованы.

"Венгры предлагают обменяться разрешениями на первый квартал 2016 года в количестве 6 500 штук, что не устраивает украинскую сторону, так как это значительно меньше, чем реальные потребности украинских перевозчиков. Министерство инфраструктуры Украины совместно с национальной ассоциацией международных перевозчиков АсМАП настаивает на установлении квоты разрешений на 2016 год на уровне 2014 года, а именно: общее количество 45 250 разрешений для каждой из сторон, в том числе 20 000 двусторонних, 21 000 транзитных, 2 750 в/из третьих стран и 1500 для нерегулярных пассажирских перевозок", - говорится в сообщении министерства.

Также в министерстве отметили, что в качестве компромисса венгерской стороне было предложено обменяться 25 000 транзитными, бесплатными разрешениями для каждой из сторон.

По словам представителей Мининфраструктуры, на данный момент Венгрия отказалась от всех предложенных вариантов.

Как добавили в министерстве, в следующем году Венгрия планирует значительно уменьшить количество разрешений на грузоперевозки для всех перевозчиков (не только украинских), ввести дополнительный транспортный налог и значительно ограничить движение грузовых автомобилей с низкой категорией экологичности.

В сообщении также говорится, что для решения данной ситуации уже привлечено украинское правительство, а также в ближайшее время по данному вопросу состоится встреча руководства Мининфраструктуры и Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, ранее Мининфраструктуры сообщило о либерализации международных грузоперевозок между Украиной и Швейцарией.

Также 17 декабря Министерство инфраструктуры утвердило распределение среди украинских перевозчиков разрешений ЕКМТ на осуществление международных автомобильных грузоперевозок на 2016 год.

В начале 2015 года Мининфраструктуры отменило резерв разрешений на грузоперевозки и разместило информацию об остатках разовых разрешений на международные грузовые автоперевозки в открытом доступе на сайте "Укртрансинспекции".