"Укрзализныця" увеличила до 37 количество дополнительных поездов на праздники

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников, помимо ранее назначенных 36 дополнительных поездов, назначило еще 1.

Согласно сообщению пресс-службы «Укрзализныци», компания назначила дополнительный поезд № 282 Киев – Новоалексеевка, который отправится из столицы 30 декабря в 21:56, а из Новоалексеевки - 31 декабря в 15:05.

Вместе с тем, «Укрзализныця» отмечает спрос пассажиров на выезд ж/д транспортом из западного региона после рождественских праздников.

«Для пассажиров, планирующих выехать 9 и 10 января из Ивано-Франковска и Ужгорода, советуем воспользоваться пересадкой во Львове. Технические возможности назначения поездов на эти даты исчерпаны», - подчеркнули в пресс-службе.

В частности, на период с 8 по 11 января в свободной продаже остаются 1248 билетов на поезда из Ужгорода в Киев, из них на 8 января - 203, на 11 января – 1044; 1467 билетов на поезда из Ивано-Франковска в столицу, в том числе на 8 января - 368, на 11 января – 1099; 2236 билетов на поезда из Львова в Киев, в том числе на 8 января - 1090, на 9 января - 285, на 10 января - 436, на 11 января – 425; 3121 билет на поезда из Одессы в Киев, из них на 8 января - 683, на 9 января - 805, на 10 января - 445, на 11 января - 1188.

Кроме того, «Укрзализныця» сообщает о наличии проездных документов на поезда в направлении Одессы, в частности из Ужгорода и Мукачево - 1100 мест, из них на 8 января - 241, на 10 января - 166, на 11 января – 693; из Львова - 2236, в том числе на 8 января - 822, на 10 января - 16, на 11 января – 549.

Помимо прочего, в свободной продаже остаются билеты на поезда в направлении Днепропетровска: из Ивано-Франковска – 159 проездных документов, из них на 11 января – 155; из Львова – 74, в том числе на 9 января - 44 места.

Также есть в наличии 345 билетов на поезда из Ужгорода в Харьков, в том числе на 11 января - 341.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» на период новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2015 года по 10 января 2016 года предложила пассажирам около 1,9 млн билетов на поезда.

На этот период «Укрзализныця» назначила 36 дополнительных поездов на 251 рейс, а также увеличила периодичность курсирования 13 круглогодичных поездов на 74 рейса.

«Укрзализныця» намерена с 1 января 2016 года повысить тариф на проезд в вагонах первого класса скоростных поездов категории «Интерсити+» на 5%.

Вместе с тем, «Укрзализныця» подчеркнула, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не планирует повышать стоимость проезда в пассажирских поездах, курсирующих во внутреннем сообщении.