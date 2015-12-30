На украинско-польской границе растет очередь из автомобилей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, по состоянию на 8.00 на Западной границе во Львовской области в пункте пропуска «Краковец» стоят в очереди 150 автомобилей, в пункте ”Шегини” – 150, «Рава-Русская» – 80, «Грушев» - 40 автомобилей.

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Отмечается, что на украинско-польской границе в пункте пропуска «Устилуг» в Волынской области в очереди стоят 40 автомобилей, в пункте пропуска «Угринов» - 70 авто.

На остальных пропускных пунктах, в частности, на украинско-румынской границе в Черновицкой области и украинско-венгерской в Закарпатской области очередей автотранспорта по состоянию на 08.00 среды не зафиксировано, отметили в ГПСУ.