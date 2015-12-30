Украина собирается принять участие в строительстве дополнительной ветки метро в Баку

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

«Сегодня украинские строители очень хорошо себя зарекомендовали и могут принять участие не только в строительстве метрополитена в Ашхабаде, а также и в строительстве метрополитена в Баку. Это будет дополнительная ветка, строительство которой запланировано на 2016 – 2017 годы», - сказал он.

По словам министра, Украина сейчас также изучает возможность участия украинских строительных компаний в туркменских магистральных проектах газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Он также рассказал, что кроме строительства газопровода, сейчас изучается вопрос строительства железнодорожного сообщения, а также линий электропередач в этом направлении.

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«Сейчас речь идет не только о поставках наших турбин, компрессорных станций и другого оборудования, но и о возможности вхождения в сервисное обслуживание тех объектов, которые мы поставляли и устанавливали в Туркменистане. То есть мы переходим от просто продаж – к продажам и сервисному обслуживанию», - сказал Зубко.

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Он также напомнил об успешном завершении строительства и открытии вместе с вице-премьером Дурдылыевым комплекса очистных сооружений в Ашхабаде. «Украина заинтересована в продолжении этого проекта и расширении мощностей с 300 до 600 тыс. куб. м», - отметил Зубко

Как сообщал УНИАН, 13 декабря в Туркменистане начали строительство газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ).

Протяженность газопровода, согласно проекту, составит 1735 км. После завершения строительства станет возможно ежегодно транспортировать газопроводом 33 млрд куб. м газа с крупнейшего в Туркменистане месторождения «Галкыныш».

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Общая стоимость реализации проекта составляет около 30 млрд долларов, при этом средства на проведение работ выделили США и Азиатский банк развития. Ожидается, что строительство будет завершено до конца декабря 2018 года.