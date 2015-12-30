В правительстве РФ рассказали о выгоде от отказа от "Мистралей"

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24», передает РБК.

«Если исчислять в рублях сумму, которую мы заплатили и которую мы потом обратно получили, эти суммы разнятся в три раза, между прочим», - заявил Рогозин. Он отметил, что Россия решила вопрос по «Мистралям» «с большой пользой для себя» и при этом сохранила добрые отношения с Францией. Он назвал сумму полученной неустойки весьма существенной для бюджета.

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Как сообщал УНИАН, контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году.

Франция должна была передать первый корабль «Владивосток» в ноябре прошлого года, однако летом 2014 года президент Франции Франсуа Олланд объявил, что в связи с событиями в Украине "Мистрали" не могут быть переданы РФ.

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В Елисейском дворце заявили, что оба судна остаются в единоличной собственности Франции и в ее полном распоряжении.

Согласно достигнутым между РФ и Францией договоренностям, Париж должен был вернуть России 949,8 млн евро.