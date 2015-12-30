"Укрзализныця" для борьбы со снегом за прошедшие сутки задействовала более 1 тысячи железнодорожников

В пресс-службе "Укрзализныци" УНИАН сообщили, что за прошедшие сутки железнодорожники очистили от снега 1574 стрелочных перевода, 322 пассажирские платформы, 179 подъездных путей.

"Существенных задержек поездов из-за непогоды не зафиксировано", - подчеркнули в пресс-службе.

Читайте также"Укрзализныця" увеличила до 37 количество дополнительных поездов на праздники

Согласно сообщению, за прошедшие сутки осадки в виде мелкого снега наблюдались на территории Донецкой, Юго-Западной и Приднепровской железных дорог.

В частности, высота снежного покрова на некоторых станциях, в частности Красноармейск, Ясиноватая, Нежин и Конотоп, достигла 15 мм; а на станциях Полтава, Харьков, Гребенка - 10 см.

Как сообщал УНИАН, в структурных подразделениях департамента пути «Укрзализныци» к работе в зимний период подготовлены 121 снегоочистительная и 101 снегоуборочная машины. Кроме того, железнодорожники подготовили к зиме 13370 стрелочных переводов, оборудованных пневмообдувкой для уборки сухого снега, и 2381 стрелочный перевод, оборудованный электрообогревом.

Ранее Министерство инфраструктуры поручило руководству «Укрзализныци» принять меры по повышению уровня безопасности движения поездов в связи с ухудшением погодных условий.