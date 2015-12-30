Украина продлила действие пешеходного перехода с Польшей

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, пограничные ведомства Украины и Польши согласовали продолжение пилотного проекта, по которому в пункте пропуска «Угринов - Долгобичув» вводится пешеходное движение.

Данный вопрос также согласован с таможенными органами двух стран. Эксперимент будет продлен до 30 июня 2016 года.

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Как отмечается, пропуск лиц в пешем порядке в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Угринов - Долгобичув» был введен 1 июля этого года. За период проведения эксперимента в целом было оформлено более 30 тысяч граждан.