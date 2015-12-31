Новый год встретят в поездах более 17 тысяч пассажиров

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

"Их на пути следования ожидают сладкие подарки с предсказаниями на 2016 год", - сказано в сообщении.

В общем, больше всего пассажиров в этот день путешествует во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Рахов, Трускавец, Днепропетровск и Кривой Рог. К услугам пассажиров "Укрзализныця" предоставила 37 дополнительных поездов на 256 рейсов в период с 25 декабря по 10 января.

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Также железнодорожники позаботились о том, чтобы пассажиры могли вовремя вернуться к местам проживания с отдыха и из гостей. В частности, на период с 8 по 11 января с самого популярного западного направления в поездах остаются свободные места во все регионы нашей страны.

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Так, в Киев из Ужгорода, Ивано-Франковска и Львова свободно 3736 мест, в Одессу из Ужгорода, Мукачево и Львова – 2 313 мест, в Днепропетровск из Ивано-Франковска и Львова - 696 мест, из Ужгорода в Харьков – 280 мест. Также в продаже на указанные даты 3198 мест в поездах из Одессы в Киев.