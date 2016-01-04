Украинский скоростной поезд остановился из-за мороза: пассажиров пересадили в Hyundai

Созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") публичное акционерное общество "Украинская железная дорога" осуществило на станции Шепетовка (Хмельницкая обл.) пересадку пассажиров скоростного поезда категории "Интерсити+" №744 по маршруту Львов - Киев, производства Крюковского вагоностроительного завода, во вспомогательный скоростной поезд южнокорейского производства Hyundai Rotem, который был направлен навстречу из Киева.

Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", 4 января в 7:32 поезд "Интерсити+" №744 сообщением Львов - Киев, обслуживаемый отечественным составом Экр-1 «Тарпан», совершил вынужденную остановку на станции Рудня-Почаевская (Ривненская обл.)

"Остановка поезда произошла по техническим причинам, а именно вследствие действия низких температур на систему питания поезда. Отопление в вагонах не прекращалось", - подчеркнули в пресс-службе.

В частности, в 8:02 к Экр-1 «Тарпан» подали вспомогательный локомотив, с помощью которого движение поезда было возобновлено. В 8:12 из Киева навстречу был направлен электропоезд Hyundai HRCS-002, на который в 11:19 была осуществлена пересадка пассажиров.

"Украинская железнодорожная скоростная компания приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и задержку в пути", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, оператором скоростных поездов является филиал "Укрзализныци" - «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которая оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и двумя поездами с локомотивной тягой производства Крюковского вагоностроительного завода.

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После выхода на маршруты в мае 2012 года электропоезда Hyundai, которые были закуплены под чемпионат Европы по футболу Евро-2012, неоднократно ломались, пик поломок пришелся на зиму 2012-2013 гг.

В феврале 2014 года все десять поездов Нyundai были сняты с эксплуатации в связи с выявлением технической неисправности, в частности, в несущей конструкции кузова поездов были обнаружены трещины. «Укрзализныця» вернула поезда на маршруты в течение 3-4 месяцев после устранения поломок.