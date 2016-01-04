Продажи легковых авто в Украине за год сократились вдвое

Продажи новых легковых автомобилей в Украине по итогам 2015 года сократились на 52% - до 46,546 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

"С января по декабрь 2015 года кривая продаж новых легковых авто в Украине так ни разу и не смогла подняться над показателями депрессивного 2014 года", - отметили в ассоциации.

Согласно отчету, в первые месяцы 2015 года продажи демонстрировали рекордно низкие показатели. В частности, в марте продажи обвалились до рекордно низкой отметки в 2,259 тыс. шт.

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Во втором квартале спрос на новые автомобили немного вырос и оставался стабильным. В июле произошел резкий скачок продаж – до 5,344 тыс. авто, что в полтора раза превысило июньский показатель. Однако даже этот показатель не смог сравнятся с результатом годичной давности, отставание составило более 21%.

В сентябре потребительская активность вновь начала набирать обороты. Октябрь продолжил позитивный тренд, и продажи достигли годового максимума – 5,596 тыс. авто. При этом отставание от показателя октября 2014 года составило всего 5%.

В четвертом квартале объемы продаж были стабильно высокими и не опускались ниже 5 тыс. автомобилей.

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Как сообщал УНИАН, ранее эксперты прогнозировали, что по итогам 2015 года продажи новых легковых авто составят около 40 тыс. единиц, а в следующем году вырастут на четверть - до 58 тыс. штук. В 2014 году объем продаж новых легковых автомобилей в Украине сократился по сравнению с 2013 годом в 2,2 раза – до 97,02 тыс. штук.