Повышение грузовых ж/д тарифов по Украине зависит от причастных министерств - УЗ

Запланированное в 2016 году повышение тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины зависит от согласования причастных министерств, в частности, одобрения Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов, сообщили в пресс-службе публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

"Будет ли осуществлена в 2016 году индексация тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в пределах Украины, зависит от решения Министерства экономического развития и торговли и Министерства финансов. Именно на согласовании в этих министерствах находится проект приказа Министерства инфраструктуры об индексации тарифов, которую предлагается осуществить в несколько этапов – в среднем за год на 28,1%", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что повышение тарифов на перевозку грузов позволило бы улучшить сервисное обслуживание грузовладельцев за счет увеличения капитальных инвестиций, ремонта подвижного состава и инфраструктуры ж/д транспорта, модернизации и ремонта путевой техники, приобретения новых грузовых вагонов, ремонта и модернизации локомотивов и т.д.

Между тем, "Укрзализныця" подчеркивает, что, несмотря на то, что действующий уровень тарифов на грузовые перевозки хотя и покрывает эксплуатационные расходы и расходы на ремонты, только незначительная часть средств направляется на капитальные инвестиции для обновления основных средств.

Так, за последние три года наблюдается уменьшение капитальных инвестиций на обновление, реконструкцию и модернизацию основных средств, что "обостряет проблему износа стратегических объектов ж/д инфраструктуры и подвижного состава".

Также сообщается, что влияние предложенных изменений тарифов на общий индекс цен производителей промышленной продукции составит 0,23 процентных пункта, что соответствует количественному предположению, заложенному в прогнозные расчеты основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2016 год.

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Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планировала в 2016 году повысить тариф на перевозки грузов на 30% в два этапа: с 1 января 2016 года на 15%, и с 1 июля – еще на 15%.

"Укрзализныця" подчеркивала, что необходимость в повышении грузовых тарифов обусловлена тем, что темпы роста цен на продукцию, которую потребляет отрасль, и уровень инфляции значительно опережают темпы роста тарифов на грузоперевозки и создают диспропорцию между ценами на продукцию и грузовым тарифом.

По данным Мининфраструктуры, "Укрзализныця" может получить в 2016 году дополнительно 11 миллиардов гривень за счет планируемого повышения тарифов на перевозки грузов, из которых 9 миллиардов гривень пойдет на капитальные инвестиции, а 2 миллиарда гривень – на операционные расходы.

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По словам замглавы Министерства экономического развития и торговли Украины Руслана Коржа, предлагаемое Мининфраструктуры повышение грузовых ж/д тарифов в 2016 году не противоречит макроэкономическому прогнозу, который подготовило Минэкономразвития.