Минюст США подал в суд на Volkswagen из-за фальсификации данных по выбросам

Министерство юстиции США сообщило в понедельник, что подало в суд на автоконцерн Volkswagen за мошенничество с программным обеспечением автомобилей, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ, сообщает Прайм.

Гражданский иск подан от лица Агентства по защите окружающей среды США (ЕРА) против автоконцерна Volkswagen, подразделений концерна в Северной Америке и его дочерних предприятий Audi и Porsche.

"В поданном иске говорится, что примерно на 600 тысячах дизельных автомобилей были установлены приспособления, позволяющие незаконно обойти системы контроля выбросов и увеличить выбросы по сравнению со стандартами, в результате чего произошло вредное загрязнение воздуха", - говорится в пресс-релизе Минюста.

По словам замглавы ЕРА Синтии Джилс, судебный процесс будет проходить параллельно с обсуждением, какое число автомобилей Volkswagen должно быть отозвано для замены.

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Автоконцерн Volkswagen был обвинен в середине сентября в США в оснащении своих дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. Компании также грозит штраф в размере до 18,075 миллиарда долларов.

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Расследования в отношении концерна ведут профильные ведомства в США, ряде стран Европы и Азии. Все они настроены на длительную тяжбу и предрекают автогиганту штрафы и необходимость выплачивать компенсации в размере десятков миллиардов долларов.