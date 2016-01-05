Мининфраструктуры: запрет транзита грузов через РФ - попытка негативно повлиять на экономическую ситуацию в Украине
Министерство инфраструктуры Украины считает введенные Россией осложнения транзита грузов через РФ в другие страны еще одной попыткой российской власти негативно повлиять на экономическую ситуацию в Украине.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Непродуманное решение российской стороны без четкого механизма его реализации и согласованная квота разрешений на 2016 год в настоящее время привели к полной остановке перевозок между странами. Более того, такое резкое ограничение транзита через территорию РФ ставит под угрозу интересы третьих стран, которые не смогут получить необходимые товары», – подчеркнули в министерстве.
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В ведомстве призвали перевозчиков не планировать поездки в Россию, пока не разрешится ситуация, чтобы избежать неудобств для водителей и дополнительных расходов для бизнеса.
Как сообщал УНИАН, Российская Федерация в рамках выполнения ранее принятых решений полностью остановила транзит украинских товаров через свою территорию.