Мининфраструктуры: запрет транзита грузов через РФ - попытка негативно повлиять на экономическую ситуацию в Украине

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Непродуманное решение российской стороны без четкого механизма его реализации и согласованная квота разрешений на 2016 год в настоящее время привели к полной остановке перевозок между странами. Более того, такое резкое ограничение транзита через территорию РФ ставит под угрозу интересы третьих стран, которые не смогут получить необходимые товары», – подчеркнули в министерстве.

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В ведомстве призвали перевозчиков не планировать поездки в Россию, пока не разрешится ситуация, чтобы избежать неудобств для водителей и дополнительных расходов для бизнеса.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация в рамках выполнения ранее принятых решений полностью остановила транзит украинских товаров через свою территорию.