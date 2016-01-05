Официальным автодилерам разрешили торговать б/у транспортом

Кабинет министров Украины разрешил продажу бывших в употреблении автомобилей через официальных автодилеров.

Данное решение закреплено в постановлении правительства от 9 декабря 2015 года, которое вступило в силу с 30 декабря 2015 года.

Согласно документу, Кабмин предоставил автосалонам право оформлять дoгoвopы купли-пpoдaжи бeз их зaвepeния в cepвиc-цeнтpах как для нoвых, так и для импортных б/у авто, в случае их первой регистрации.

Как сообщал УНИАН, в Раде также зарегистрирован законопроект №3251 о стимулировании развития рынка подержанных транспортных средств, согласно которому предлагается сократить количество налогов при импорте б/у автомобилей. По словам официальных автоимпортеров, принятие данного законопроекта сократит бюджетные поступления и приведет к увеличению объемов "серого" автоимпорта в Украину.

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Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года сократился в 3 раза и составил 2,532 тыс. авто. Всего за 11 месяцев украинский рынок б/у автомобилей составил 27,3 тыс. единиц, что в два раза меньше аналогичного показателя 2014 года.